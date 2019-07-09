А может быть, сегодня — стулья, а завтра — деньги? 3 9.07.2019, 18:44

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Спор Минска и Москвы напоминает сцену из «Двенадцати стульев».

Накануне российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что Россия приступит к переговорам с Беларусью по поставкам газа после разрешения вопроса по интеграции:

— Мы пока проводим переговоры по углублению интеграционных процессов. После того, как закончим диалог на эту тему, станет ясно, когда и каким образом мы будем сближать наши рынки газа, делать единый рынок или общий рынок газа.

Ответ Александра Лукашенко, прозвучавший на встрече с госсекретарем «союзного государства» Григорием Рапотой, был более многословным, пишет «Салiдарнасць».

Для начала он заявил, что договорился с Владимиром Путиным «не ломать договор» (цитируется по сообщению пресс-службы Лукашенко):

Затем Лукашенко рассказал о рамках дозволенного, согласованных с российским коллегой:

— Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон, не знаю, с какой целью: войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более.

Ответ Дмитрию Козаку напомнил попытку героя романа «Двенадцать стульев» Остапа Бендера поторговаться с монтером Мечниковым. Вариация культового диалога «А может быть, сегодня — стулья, а завтра — деньги?» прозвучала так:

— Надо решать и текущие вопросы, которых у нас с Россией немало. Например, у нас сегодня порядка 80 предприятий закрыты Россельхознадзором или каким-то там органом в России, а может быть, и правительством. (...)

К примеру, такой вопрос. Если мы так друг с другом сегодня строим отношения, слушайте, о какой общей валюте и вхождении или объединении государств можно говорить… Надо расчистить. Этого просто быть не должно в отношениях между двумя государствами. (...)

Или промышленная кооперация, о которой мы много говорим. Или налоговый маневр, который подкинули вместо таможенных пошлин, о которых мы договаривались, что их вообще в ЕАЭС быть не должно. Не то что в «союзном государстве». Или истекли уже фактически сроки по переговорам на поставки природного газа и нефти на будущее.

Куча вопросов. Которые не решаются. (...) Потому что без решения этих вопросов и разговаривать не о чем, с нашей стороны.

В конце беседы с Рапотой Лукашенко подтвердил факт приглашения его Путиным на остров Валаам, подчеркнув при этом, что ничего тайного лидеры двух стран обсуждать не собираются. И тут же откровенно добавил:

— Но коль нет подвижек, и мы ничего не говорим, тогда конспирология. Вам известно, как это бывает. Поэтому слишком много вопросов, которые надо решать. (...)

Времени совсем не осталось. Загнали себя в угол и ничего не делаем для того, чтобы выйти оттуда.