Зеленский отказался от парада в День независимости Украины и отдаст деньги военным 15 9.07.2019, 18:57

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Президент Украины пообещал другой формат праздника.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году в День Независимости не будет военного парада, а средства, которые должны были выделить на него, отдадут на премии военным, сообщает «Новое время».

Об этом он сказал в Facebook.

«Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа на День Независимости Украины у нас проходит военный парад такой помпезный и точно не дешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным», — сказал он, отметив, что речь идет о солдатах срочной службы, курсантах, сержантах, офицерах, военных, которые выполняют задачи в зоне проведения ООС и других.