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Что известно о пойманном силовиками производителе мышеловок

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  • 9.07.2019, 19:40
Фото: government.by

Правительство ставило взяточника в пример другим чиновникам.

Министерство внутренних дел сообщило о задержании директора ОАО «Пружанский завод радиодеталей» в момент получения взятки. В Минске он взял 1200 долларов от учредителя коммерческой структуры «за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию и касающихся хозяйственных взаимоотношений между двумя организациями».

Сообщается, что директор Пружанского завода брал взятки от предпринимателя едва ли не ежемесячно в течение нескольких лет.

Директрором названного предприятия является Виктор Калих?. Udf.by рассказывает об интересных моментах из его биографии.

Уроженец Пружанского района Виктор Калих после учебы работал в системе ЖКХ и дорос до должностей главного энергетика и главного инженера. Директором Пружанского завода радиодеталей он был назначен в 2001 году, когда ему исполнилось 33 года.

Судьба предприятия была довольно типичной. В советские времена оборонный завод являлся градообразующим для Пружан, но в 90-е почти пришел к банкротству, несмотря на перепрофилирование.

Правительство ставило его в пример. 5 фактов о пойманном силовиками производителе мышеловок

К моменту назначения Калиха директором предприятие работало в убыток, имелись задержки по выплате зарплат работникам. «Когда я пришел на завод, люди были ожесточены», – вспоминал руководитель.

Правда, оставшееся с советских времен название завода уже по большому счету не соответствует его деятельности. Виктор Калих продолжил осваивать новые виды продукции и договорился с крупными белорусскими промышленными предприятиями о поставках комплектующих – вроде разъемов для жгутов.

Теперь Пружанский завод радиодеталей производит даже мышеловки – для поимки грызунов в квартирах, подвалах и сараях. Но эти меры позволили спастись от банкротства и выйти на стабильную прибыльную работу.

Несколько лет назад предприятие лично посетил премьер-министр Андрей Кобяков. Он привел в пример Калиха, отметив, что инициативный директор не жалуется на сложные экономические условия, а регулярно расширяет ассортимент, находит новых потребителей.

До этого Пружанский завод радиодеталей называл в качестве примера грамотной производственной политики министр информации Олег Пролесковский.

Директор Пружанского завода радиодеталей избирался в состав Брестского областного «cовета депутатов» в 2014 и 2018 годах. При этом отыскать сведений о «депутатской» деятельности жителя агрогородка Линово не удалось.

Калих задействован и в других общественных мферах – например, является председателем попечительского совета Средней школы № 5 в Пружанах.


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