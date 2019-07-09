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Как в мультике про лося

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  • 9.07.2019, 19:56
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На что похожи отношения Беларуси и России.

Свежий выпуск программы На Примусе посвящен непростым отношениям Беларуси и России. Особенно после высказывания вице-премьера РФ Дмитрия Козака, который заявил, что Россия приступит к переговорам с Беларусью по поставкам газа после разрешения вопроса по интеграции. Александр Лукашенко, в свою очередь, оперативно ответил на очередной ультиматум Москвы, пишет «Салiдарнасць».

Теперь ситуацию активно комментируют эксперты.

– Мы настолько привыкли жить за счет финансовой поддержки России, что уже считается нормой, когда возмущаемся, что каких-то денег получать не будем, – рассуждает белорусский бизнесмен Александр Малашко. – Есть мультфильм про лося, у которого на рогах все начали жить (мультфильм «Добро пожаловать», 1986 год. – прим.). И потом эти все еще возмущались, почему лось хочет перейти на другую сторону реки. Они призвали голосовать, кто хочет остаться на этой стороне реки, а кто нет… В конце концов, лось встряхивает свои рога и идет куда хочет.

На самом деле, весь процесс, который мне видится – как в этом мультике. На рогах у России много кто сидел. Привыкли получать много денег, причем, не всегда это доходило до простого народа – вспомним те же «растворителе-разбавительные схемы».

Мы же не научились жить по средствам. И, самое главное, властям всегда мало.


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