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С 1 сентября польским учителям повысят зарплату на 9,6%

  • 9.07.2019, 20:03

Президент Анджей Дуда подписал поправки к Хартии учителя.

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к Хартии учителя. Закон вступит в силу 1 сентября 2019 года, за исключением некоторых его положений. Новые положения предусматривают, среди прочего, повышение заработной платы учителей на 9,6% с сентября этого года, пособия для учителей-стажеров и ускорение на пути карьерного роста, сообщает («Польское радио»

Поправки к Хартии учителя являются следствием соглашения правительства с профсоюзом работников образования «Солидарность», заключенного в апреле. Форум профсоюзов и Союз учителей Польши тогда отклонили предложения правительства.

После повышения базовая заработная плата составит 2782 злотых (647 евро) для учителя-стажера и 3817 злотых (887 евро) для дипломированного учителя. Средняя заработная плата будет составлять 3338 злотых (776 евро) для учителя-стажера и 6141 злотых (1428 евро) для дипломированного учителя. В дополнение к базовому вознаграждению автоматически будут увеличиваться доплаты, зависящие от базового оклада.

Выплаты должны быть перечислены получателям до 30 сентября 2019 года с компенсацией с 1 сентября 2019 года.


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