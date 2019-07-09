Почему белорусы не такие, как думают о них эксперты? 2 Денис Лавинкевич

9.07.2019, 20:15

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Настало время избавиться от стереотипов.

Настоящая Беларусь совсем не такая, какую нам показывают по телевизору. Но она и не соответствует образу, который мы создаем в своем воображении. Стоит появиться очередному толковому исследованию «глубинного народа», и мы удивляемся — надо же, как много мы не знали про собственную страну!

Пару лет назад один мой коллега потратил два месяца, чтобы проехаться по Беларуси — так сказать, изучить мир за пределами Минска. Первое, что он мне сказал после возвращения: «Знаешь, а ведь люди в стране живут совсем не той повесткой, которую мы обсуждаем в своих фейсбуках. Они вообще не понимают, о чем мы тут говорим, а мы не представляем, о чем они думают».

В самом деле: мы (столичные жители, журналисты, экспертное сообщество) привыкли относиться к «электорату» со странной смесью презрения и снисхождения. Мол, это люди, которые живут с фигой в кармане (национальная особенность белоруса) и своим идеалом видят наличие «чарки, шкварки, иномарки», счастливы, получая «папиццот», но при этом не упускают случая что-то где-то подворовать, да и уверены, что государство должно их содержать... Узнаете набор стереотипов?

Для меня, например, стереотипом было думать, что «наши люди» имеют какой-то особо высокий уровень ожиданий от государства — дескать, оно должно и образование дать, и работу, и жилье, ну а про медицину так и говорить не приходится. Другой лично мой стереотип — то, что белорусы не ценят предприимчивость и свято уверены, будто разбогатеть можно или имея связи «наверху», или нечестным путем. Но только не напряженной ежедневной работой.

Я ошибался!

Понял я это, познакомившись с исследованием «Ценности населения Беларуси», представленным Исследовательским центром ИПМ.

Не могу сказать, что описанная в нем Беларусь предстала прекрасной и удивительной — скорее, просто удивительной. Но многие мои стереотипы разрушились, другие — переформатировались.

Отношение к предпринимательству

Первым делом меня впечатлили результаты опроса «Какие качества нужны, чтобы стать богатым в Беларуси?» Нет, ну то, что на первом месте оказалось «Иметь нужные связи», как раз не удивило. Но далее с небольшим отрывом следуют такие качества, как трудолюбие, предприимчивость, деловая хватка, ум. В основном предприимчивость оценивается положительно, но четверть опрошенных воспринимает это качество как негативное.

Везение, образование и богатые родители тоже в списке — но с большим отрывом. Так что если убрать типично люмпеновский взгляд «Надо связи иметь!», то белорусы остаются в рамках хорошей парадигмы 400-летней давности, выраженной пословицей «Працуй пільна — і будзе Вільня».

При этом, как указывает автор исследования Дарья Урбан, за последние 10 лет в Беларуси произошел существенный рост ценностей рыночной экономики. В сумме доля людей, разделяющих ценности рыночной экономики полностью или частично, в 2018 году составляет 46,8% против 35,8% в 2008 году.

При этом наибольшее количество сторонников рыночной экономики наблюдается для направлений реформ рынка труда, в вопросах управления и реструктуризации предприятий, а также внешней торговли и валютной системы. При этом сторонников социализма в Беларуси совсем не так много, как принято думать, — не более 20%. Вполне логично, что наиболее велика их доля среди людей старшего и пожилого возраста.

Еще один распространенный стереотип — исторически так сложилось, что богатых людей в Беларуси не любят. На самом деле это не так, и если уж по какому вопросу наше общество действительно расколото, так это по вопросу отношения к богатству. Причем отношение к богатству делит население на две примерно равные части. Доля первой части составляет 49,3%; ее представители в качестве основных качеств для получения богатства выбирают наличие нужных связей, наличие богатых родителей, предприимчивость и везение.

Доля второй части составляет 50,7%, и ее представители выше всего оценивают трудолюбие, ум, образование и предприимчивость (и здесь видна двойственность восприятия этого качества). Важно отметить, что обе эти группы совершенно одинаково представлены среди мужчин и женщин, а также вне зависимости от возраста и типа населенного пункта. Иначе говоря, и в Минске, и в условной деревне Гадюкино обнаруживается ровно одинаковое количество как «рыночников», так и «совков», которые свято убеждены, что честный человек (иногда еще добавляют «в этой стране») своим трудом разбогатеть не может.

Ассоциации к слову «деньги»

Напоследок еще кое-что интересное в тему: как показало исследование, с деньгами жители Беларуси ассоциируют в основном доллары и евро. Белорусские рубли упоминаются только три раза. Кроме того, в исследовании намеренно не объединялись группы тех, кому денег не хватает, и тех, кто ответил, что их мало, поскольку модальность этих выражений несколько отличается. Однако в целом те, кто испытывает потребность в большем количестве денег, существенно превышают количество тех, кому их хватает. Богатство же само по себе с деньгами ассоциируется не так часто.

Отношение к государству

Точнее говоря — к заботе государства о людях. Тому, что по-научному называется «государственный патернализм». Как я уже упоминал, у нас распространена такая точка зрения, что белорусы привыкли для решения своих проблем полагаться на государство, а не на собственные усилия. И что большинство скорее предпочтет стабильную работу (гарантированную занятость) с невысокой зарплатой, чем рискнет пуститься по волнам частного бизнеса (проектное мышление).

Оказывается, в реальности все не так. То есть «наши люди», конечно, очень хотели бы, чтобы государство их холило и лелеяло. По вопросу, начинающемуся на «государство должно», почти все ответы — далеко за 90%.

Однако стоит покопаться немного глубже, как обнаруживается, что белорусы предпочитают иметь больше возможностей для саморазвития (при очевидных рисках), чем гарантированных благ в квазисоциалистическом мирке.

Лично я очень удивился, узнав, что только чуть больше трети моих сограждан готовы работать на гарантированной работе, но с небольшой зарплатой. И что всего 20% (да, для меня — это «всего», ведь я считал таких людей большинством) считает, что лучше работать на государственном предприятии, чем на частном.

Наконец, я представляю, как расстроился Лукашенко, когда (правильнее сказать — «если») ему доложили, что только 18,6% белорусов согласны с тем, что «лучше, чтобы белорусские предприятия зарабатывали не очень большие прибыли, но не были скуплены иностранцами». Получается, все остальные совсем не против «безудержной приватизации, чтобы гордость белорусской промышленности скупили по дешевке за свои грязные деньги иностранные олигархи» (© по мотивам).

Автор исследования ИПМ тоже признает, что уровень патернализма в целом в белорусском обществе является достаточно низким. Высокий уровень патернализма характерен всего для 5,5% населения.

А вот важный момент для будущего Беларуси: больше всего людей, не разделяющих патерналистские ценности, — в возрастных группах от 18 до 44 лет. То есть молодежь готова и бизнесом заниматься, и обеспечивать себя, и сама решать свои проблемы.

Или, точнее, не столько готова в реальности, сколько настроена на это. Да, конечно, если сейчас в Беларуси резко начать рыночные реформы «по Бальцеровичу», то процент людей, обожающих патернализм, резко подскочит — в том числе и среди молодежи. Но и ресурс для изменений все равно останется немалый.

В любом случае автор исследования резонно замечает:

- Уровень патернализма является одним из звеньев общей системы ценностей человека и связан с его внутренними убеждениями и мотивацией. Те, кто предпочитает стабильность развитию и гарантии риску, как правило, не готовы брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Большое количество таких людей приводит к замедлению темпов роста экономики и развития общества в целом за счет малого количества гражданских инициатив, боязни риска и т.д.

Ну а я в следующих выпусках продолжу изучать и анализировать исследование «Ценности населения Беларуси». Очень много там пищи для размышлений.

Денис Лавинкевич, officelife.media