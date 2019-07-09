Сериалы от Netflix помогли девушке получить фигуру своей мечты 1 9.07.2019, 20:27

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За первые шесть месяцев ей удалось сбросить 10 килограммов.

Многие из нас любят вечером запастись пачкой печенья или подносом бутербродов и провести время за просмотром любимого сериала. Такое времяпровождение не слишком благоприятно сказывается на фигуре, особенно если происходит регулярно. Кардинально изменила концепцию подобных просмотров девушка из Южной Кореи. Благодаря любимым сериалам от Netflix ей, наоборот, удалось сбросить лишний вес, пишет Bigpicture.

Вместо того чтобы смотреть любимый канал развалившись на диване, молодая кореянка решила следить за перипетиями сюжетов сериалов в фитнес-клубе. Девушка объединила приятное с полезным и при этом еще и сэкономила. Она смотрела фильмы в ходе тренировок, используя смартфон и бесплатный Wi-Fi своего тренажерного зала. Таким образом она не оплачивала услуги провайдера, которые при просмотре видео обошлись бы ей недешево.

Любительница телесериалов особо не усердствовала, но все же уделяла физическим упражнениям не менее 20 минут в день. Акцент в тренировках девушка делала на сжигающие лишние калории кардио упражнения, иногда включая в программу также и работу со штангой.

Обычно я выбирала беговую дорожку или велотренажёр. Мне было так удобнее, потому телефон можно было разместить на устойчивой поверхности, пока я пыхтела над ним и смотрела любимый сериал.

За первые шесть месяцев подобных активных просмотров ей удалось сбросить 10 килограммов. Независимо от настроения и самочувствия девушка шла в фитнес-клуб и смотрела очередную серию, выполняя свою тренировочную программу.

Спустя время у девушки проснулся интерес к различным методикам, помогающим привести фигуру в порядок, и она увеличила время пребывания в зале с 20 минут до часа, а в некоторых случаях даже до двух. Так она распрощалась за следующие шесть месяцев еще с десятью килограммами и не намерена останавливаться на достигнутом.

Сейчас кореянка уже не нуждается в мотивации при помощи телесериалов — она с радостью каждый день идет в фитнес-клуб, чтобы приблизиться еще немного к фигуре своей мечты.

Я поняла, что физические упражнения — это не травматическое переживание, которое я испытывала на протяжении всех школьных лет. Решение заняться спортом было воодушевляющим, и меня постоянно мотивировали результаты, которые я неизменно получала, работая на тренажерах или со штангой.

Если кореянка просто хотела стать изящной, то жительнице Великобритании лишний вес пришлось сбросить для того, чтобы ощутить радость материнства. Так стоит ли дожидаться, когда килограммы станут серьезной проблемой или лучше не запускать себя и поддерживать в форме?