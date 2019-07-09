Российские СМИ соврали о гран-при итальянского фестиваля для фильма о Медведчуке и Путине 9.07.2019, 20:45

Автор фильма - скандальный Оливер Стоун.

Российские «Вести недели» сообщают: «К украинской теме обратился знаменитый американский оскароносный режиссер, историк и продюсер Оливер Стоун. Его документальный фильм Revealing Ukraine (в русской версии – “В борьбе за Украину”) завоевал Гран-при на международном фестивале в итальянском Taormina. Режиссер ленты – Игорь Лопатенок, работавший со Стоуном над резонансной документальной лентой “Украина в огне”. Один из героев свежей картины – украинский политик Виктор Медведчук».

За этим следует анонс интервью с Оливером Стоуном, пишет The Insider.

Первый канал в утреннем выпуске новостей посвящает победе Стоуна на фестивале более развернутый сюжет. В нем говорится:

«Как Украина пыталась повлиять на выборы в Соединенных Штатах, и кто подставлял под пули людей на Майдане? Об этом и многом другом идет речь в новом документальном фильме оскароносного Оливера Стоуна “В борьбе за Украину”, который получил специальный гран-при на кинофестивале в итальянском городе Таормина. Авторы картины попытались донести правду о том, что происходит в соседней стране до европейской аудитории.

В документальном фильме “В борьбе за Украину” оскароносный Оливер Стоун попытался разобраться в причинах затянувшегося кризиса в стране. Как преступления, в частности, расстрел людей на Майдане, стали оружием в борьбе за политическое влияние. Один из главных героев — лидер украинской “Оппозиционной платформы — За жизнь” Виктор Медведчук.

“События, которые произошли на Майдане с ноября по февраль, были заранее определены как элемент внешнего управления Украиной, это управление осуществлялось из Вашингтона”, — отметил председатель политсовета партии “Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук”».

Но почему-то не только иностранные СМИ, в том числе итальянские, но и крупнейшие российские информационные агентства — ТАСС и РИА «Новости» — почему-то не заметили такое яркое событие, как победа на международном кинофестивале политического документального фильма, снятого с откровенно пророссийских позиций. Может быть, потому что никакой победы и не было.

Фестиваль в сицилийской Таормине — один из старейших кинофестивалей Европы; в этом году он прошел уже в 65-й раз. Но к числу крупных фестивалей он не принадлежит, кинематографисты с громкими именами в его конкурсе практически никогда не участвуют, известен он в основном жителям Сицилии и специалистам. Но интереснее всего то, что в конкурсных программах (а их в Таормине две — игрового и документального кино) фильм Оливера Стоуна не значится.

И в этом нет ничего удивительного: в этом году Стоун был председателем жюри конкурса игровых фильмов. Было бы крайне странно включать работу председателя в конкурсную программу, даже если документальный конкурс судит другое жюри. Фильм об Украине (кстати, это не режиссерская, а только продюсерская работа Стоуна, режиссером же стал американский продюсер украинского происхождения Игорь Лопатенок, известный российскому зрителю в основном по раскрашенным версиям классических черно-белых советских фильмов) на фестивале показали как внеконкурсный.

Тем не менее приз Оливеру Стоуну все же вручили. Но это вовсе не гран-при кинофестиваля, и отметили Стоуна не за новый фильм. Специальный почетный приз имени Анджело д’Арриго (сицилийского дельтапланериста-рекордсмена) он получил за вклад в киноискусство. О том, что Стоун получит этот приз, было объявлено еще до начала фестиваля. При вручении приза особо упоминали его знаменитый фильм 1989 года «Рожденный 4 июля», но не новую продюсерскую работу.

Понятно, что российские телепропагандисты в последние недели перед выборами в Верховную Раду Украины готовы пользоваться любыми поводами, даже несуществующими, чтобы лишний раз упомянуть лидера пророссийской «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука. Но удивительно, что при этом два конкурирующих канала изобрели одну и ту же фейковую новость.