К чему может привести российский газовый шантаж? Валерий Карбалевич

9.07.2019, 20:48

Валерий Карбалевич

Вряд ли на этот вопрос ответит планируемая встреча на Валааме.

Россия на официальном уровне признала, что все формы дотаций Беларуси остановлены до тех пор, пока Минск не согласится на «углубление интеграции».

На то, что Россия ради шантажа вслед за нефтяным грантом будет использовать и газовый грант, намекал бывший посол РФ в Беларуси Михаил Бабич еще в начале года. Но на публичном уровне российская сторона по этому вопросу просто «тянула резину».

В недавнем интервью посла Беларуси в России Владимира Семашко телеканалу «Россия 24» было сказано, что, согласно прошлогодней договоренности, вопрос о формуле определения цены на газ для Беларуси будет решен до июля 2019 г.

Весь 2016 и первый квартал 2017 года тянулся белорусско-российский газовый конфликт. Минск тогда посчитал, что в связи с падением мировых цен на нефть должна снизится и цена российского газа для Беларуси. Белорусские власти сами определили для себя стоимость газа и платили только эту сумму. Москва возмутилась и сократила поставки нефти в Беларусь. Конфликт удалось решить в ходе переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года. Была определена сложная схема компенсаций, так называемая «перетаможка».

В результате сейчас Беларусь платит 127 долларов за 1 тысячу кубических метров. В Европу «Газпром» поставляет газ примерно вдвое дороже.

Но действие соглашения закончится в 2019 году. Нужно срочно проводить новые переговоры о ценах на следующий год. Однако Семашко признал, что российская сторона просто молчит и игнорирует все предложения Минска по этой теме.

И вот российский вице-премьер Дмитрий Козак прервал молчание Москвы. Его слова цитирует ТАСС:

«Мы пока проводим переговоры по углублению интеграционных процессов. После того как закончим диалог на эту тему, станет ясно, когда и каким образом мы будем сближать наши рынки газа, делать единый рынок или общий рынок газа».

В переводе на понятный язык это означает, что сначала должно быть согласие Минска на интеграцию с Россией, и только потом скидки на газ.

Еще 26 июне министр финансов Беларуси Максим Ермолович сообщил, что Россия увязывает выделение Беларуси государственного кредита на 630 млн долларов с интеграционными процессами.

Таким образом, в настоящее время известно, что и компенсация за налоговый маневр, и цена на газ, и выделение кредита Москва увязала в один пакет. Россия готова продать его Беларуси только в обмен на объединение в одно государство.

Пока не до конца ясно, окончательная ли это позиция Москвы? И на какой компромисс она готова? Возможен ли вариант, что Беларусь подписывает некую «дорожную карту» интеграции, получает все российские дотации, а потом не выполняет своих обязательств (так было не раз)?

Вряд ли на все эти вопросы ответит планируемая встреча Лукашенко с Путиным на Валаама. Весьма вероятно, что может повториться сценарий 2016 года, когда Беларусь платила за газ ровно ту цену, которую сама определила.

Вот Лукашенко во вторник на встрече с госсекретарем «союзного государства» Григорием Рапотой заявил, что руководители Беларуси и России договорились не ломать договор о создании «союзного государства». Но чтобы уничтожить суверенитет Беларуси, не надо ничего ломать. Достаточно лишь реализовать все положения, зафиксированные в договоре от 1999 года.

И Беларуси как независимого государства может не стать.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»