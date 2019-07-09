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Фотофакт: Жители Барановичей гребли комбикорм с земли руками

  • 9.07.2019, 20:53
Фото: Александр КОРОБ

Из грузовой машины на дорогу высыпалось около тонны комбикорма.

Примерно через два часа горожане собрали все руками.

«На колени падали, руками в пакеты гребли». Высыпавшийся из грузовика комбикорм вызвал ажиотаж среди горожан.

Фотографии в редакцию intex-press.by прислали очевидцы. На улице Брестской, недалеко от Вторых Третьяков, 8 июля из грузовика просыпался комбикорм. Очевидно, водитель не заметил потери и поехал дальше. Зато горожане заметили.

Очевидец Дмитрий Карачун несколько раз проезжал возле места происшествия.

– Когда ехал первый раз, там было два-три человека. Я подумал, кто просыпал, тот и собирает. А когда проезжал второй раз (через час), увидел, что людей стало заметно больше. Рядом около десятка машин стояло. Тогда понял, что это горожане собирают, – рассказал Дмитрий Карачун.

Еще один очевидец Александр сказал, что никто не знал, что это за комбикорм – для коров или кур, но все брали.

– Что там творилось: на колени падали, руками в пакеты гребли. Звонили знакомым, чтобы приезжали, – рассказывает Александр.

Меньше чем за два часа комбикорм был убран с проезжей части.

Фото: Александр КОРОБ

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