The Guardian: Человечество «рвется» назад на Луну, но зачем? 2 9.07.2019, 21:11

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Ученые сравнивают колонизацию спутника Земли с освоением Антарктиды.

В понедельник, 15 июля, инженеры Национального космического порта Индии на острове Шрихарикота запустят на орбиту Земли зонд под названием Chandrayaan-2. В течение нескольких дней аппарат, вес которого составляет четыре тонны, будет кружить вокруг нашей планеты, прежде чем последний запал двигателя направит его к конечной точке назначения – к Луне. Ровно через 50 лет после того, как астронавты «Аполлона 11» совершили свое историческое путешествие к Морю Спокойствия, Chandrayaan-2 повторит их путь, хоть и немного по другой траектории.

После того, как автоматизированный аппарат выйдет на лунную орбиту, на поверхность спутника осторожно спустится посадочный модуль под названием Vikram. Из него выедет автоматизированный ровер Gragyan, который в течение двух недель будет ездить по местности и анализировать химический состав почвы и каменных пород, — пишет The Guardian, (перевод - unian.net).

Индийский аппарат не будет одинок на Луне. Китайский Chang'e-4 непрерывно работает с момента своего приземления на темной стороне спутника в январе. После него на Луну отправился аппарат Beresheet из Израиля. Он долетел туда в апреле, но разбился. Однако, компания SpaceIL, которой принадлежал аппарат, заявила, что собирается сделать новую попытку. В это время США готовятся построить лунную лабораторию в ближайшем будущем. А Европа и Россия объявили о планах запустить серьезные миссии. Вдруг всем на свете стало крайне необходимо попасть на Луну. Но почему?

После исторической высадки астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина в июле 1969 года общественный и политический интерес к пилотируемым миссиям на спутник Земли быстро исчез. Погрязнув в изнурительной войне во Вьетнаме, правительство США закрыло программу «Аполлон». Решение разочаровало ученых. Но учитывая то, что программа съедала 4% федерального бюджета США, ее закрытие никого не удивило. После того было несколько автоматизированных миссий на Луну. А человеческие полеты ограничились низкой орбитой Земли, а особое внимание получила МКС. Однако, фокус снова меняется на более удаленные точки.

Одна из причин такого сдвига заключается в том, что исследование Луны достигло этапа, который отражает прошлое исследование Земли. Такого мнения придерживается директор пилотируемых и автоматических исследовательских миссий Европейского космического агентства Дэвид Паркер. Он видит четкие параллели с покорением Южного полюса нашей планеты. «Хронология исследования Антарктиды примерно отражает ту, которая касается Луны. В начале века была гонка за то, чтобы просто добраться на Южный полюс. А потом туда никто не возвращался 50 лет. То же самое можно сказать и о Луне в 60-х годах. Потом мы начали строить базы в Антарктиде. И вот теперь мы приближаемся к этой стадии с освоением Луны», - пояснил он.

Антарктиду удалось открыть благодаря технологическим достижениям. Этому способствовало изобретение и распространение машин, воздушного транспорта, радио и других технологий. На космическом направлении эту роль играют разработки в сфере искусственного интеллекта, сенсоров и роботов. Это может изменить процесс колонизации Луны очень важным образом, а именно сократив потребность постоянного присутствия людей во враждебной среде. «Существует большая разница между стоимостью пилотируемых и автоматизированных миссий. И она увеличивается постоянно», - сказал британский астроном Мартин Риз.

«С каждым прогрессом в разработке роботов и минимизации электроники сокращается потребность в отправлении мужчин и женщин в космос или на Луну. Это просто дешевле», - добавил он. Для космического агентства NASA, бюджет которой сейчас составляет только 10% от того, что она имела в славные дни, это ключевая проблема. И успех Сhang'e-4 прямо демонстрирует, чего можно достичь без человеческого вмешательства. Это первый аппарат, который приземлился на темной стороне Луны и с того времени функционировал без проблем даже в периоды снижения температуры до 180 градусов мороза. Во времена программы «Аполлон» в NASA тщательно все планировали, чтобы астронавты находились на поверхности Луны строго в дневное время. Использование достижений в разработке роботов на Луне сформирует основу будущего проекта Лунной орбитальной станции. NASA планирует использовать гигантские ракеты Space Launch System и пилотируемые капсулы Orion, чтобы создать на орбите Луны уменьшенный аналог МКС.

К участию в проекте приглашены партнеры из Европы, Канады, Японии и других стран. Сооружение станции должно состояться в следующие 10 лет. Астронавты будут использовать эту станцию для управления роботами на поверхности естественного спутника Земли. Там машины будут устанавливать радиотелескопы, будут собирать минералы, искать лед и воду, а также изучать возможности по превращению местных пород на строительный материал для постройки колонии. Отсюда люди в будущем также будут спускаться для того, чтобы работать на поверхности Луны.

По словам эксперта из Института планетарных наук Джефри Карджела, научные плоды такого исследования спутника будут большими. По его словам, на Земле тектонические процессы уничтожили каменные породы, которые существовали ранее, чем 3,8 миллиарда лет назад. «Но мы знаем, что на Луне много осколков от метеоритов, которые взорвались из-за столкновения с Землей. Их образцы собирали астронавты программы «Аполлон». Благодаря этим образцам мы можем многое узнать о происхождении континентов на нашей планете, о том, когда появились океаны, а также о составе древней атмосферы и происхождении жизни», - сказал он. Паркер также замечает, что Луна оставалась неприкосновенной 4,5 миллиарда лет.

Это фактически «музей Солнечной системы». Существуют и другие причины возврата на Луну. Много космических энтузиастов считают, что его освоение необходимо, если человечество хочет сделать следующий большой шаг и отправить астронавтов на Марс. «Это реальная цель для человечества. Однако, безопасно отправить туда людей будет чрезвычайно трудно. Нам сначала придется научиться, как овладеть Луной», - сказал Паркер.

Он пояснил, что благодаря МКС человечество научилось хорошо маневрировать в ближнем к Земле космическом пространстве. Собственно, станция находится на высоте 400 километров от поверхности нашей планеты. А Луна находится за 400 тысяч километров от нее. Освоение такой враждебной среды будет требовать серьезных технологических достижений. Эти же достижения лучше подготовят людей к колонизации Марса, который расположен еще дальше от родной планеты. «Однако, существует склонность рассматривать колонизацию Марса как решение всех наших проблем на Земле. Что мы просто переедем на другую планету и спасем свой вид. Но это очень опасная иллюзия. Мы должны решить проблемы на Земле здесь и сейчас. Разобраться с климатическими изменениями будет не просто. Но это значительно легче, чем выжить на Марсе», - подчеркнул Паркер.