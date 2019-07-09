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Опрос: В Украине в Раду проходят пять партий, еще три - имеют шанс

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  • 9.07.2019, 21:30
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Партия Вакарчука снова вышла на третье место.

Если бы внеочередные парламентские выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, в парламент точно попали бы пять партий - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос", ВО "Батькивщина" и "Европейская солидарность", еще три партии, в частности и Радикальная партия Ляшко, вплотную подобрались к 5% барьеру.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической компанией "Инмарк", сообщает "Апостроф".

Так, среди тех, кто пойдет на выборы и определился, за кого голосовать, 39,4% отдадут свой голос партии "Слуга народа". Вторую позицию заняла "Оппозиционная платформа - За жизнь" с результатом 13,1%. Третье место у партии "Голос" Святослава Вакарчука - 7,9%. Далее следуют ВО "Батькивщина" - 7,5%, "Европейская солидарность" - 7,1%.

Также, учитывая погрешность исследования, преодолеть 5% проходной барьер имеют шансы Радикальная партия Олега Ляшко, "Сила и честь" и "Гражданская позиция". За партию Ляшко готовы голосовать 4,9% избирателей. Политсилу Смешко поддерживают 4,3% опрошенных, а "Гражданскую позицию" - 4,2%.

Другие партии набирают меньше 3%.

14,6% респондентов не смогли ответить, за кого будут голосовать на внеочередных выборах в ВРУ. Еще 6,5% респондентов сказали, что не пойдут на выборы.

Опрос проводился с 29 июня по 4 июля 2019 года.


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