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Видеохит: Какаду придумал 14 танцевальных движений и научился держать ритм

  • 9.07.2019, 22:19

Снежок стал интернет-звездой и заинтересовал ученых со всего мира.

Видео с танцами Снежка было снято в 2008 году, когда попугаю исполнилось 12 лет. Он стал сенсацией YouTube, клипы набирали миллионы просмотров, сообщает «Вокруг света».

Какаду показал публике 14 различных танцевальных движений под музыку в стиле классики восьмидесятых. Попугай качался со стороны в сторону, делал выпады и поднимал лапку под «Another One Bites The Dust» и «Girls Just Want To Have Fun».

Снежок – первое живое существо, кроме человека, у которого обнаружили способность танцевать в такт.

Ученые говорят, что «удивительно разнообразные спонтанные движения» Снежка доказывают, что танец — это реакция организма на музыку, возникающая тогда, когда животное обладает определенными чертами.

Зачем танцует Снежок?

Мозг попугаев обладает сильными слухо-моторными связями. В статье в журнале «Current Biology» авторы исследования, посвященного Снежку, написали, что ключевым вопросом было то, каким образом попугай приобрел свои танцевальные навыки.

Они считают, что некоторые движения могут свидетельствовать о творческом мышлении какаду. Это тем удивительнее, что обычно творческое поведение животных документировалось лишь тогда, когда оно было направлено на получение физической выгоды – доступу к еде или возможности спаривания.

Какаду Снежок не танцует ни ради еды, ни ради спаривания – его танец является скорее социальным поведением, которое попугай использует, чтобы взаимодействовать с ухаживающими за ним людьми.

Первое исследование, опубликованное вскоре после появления видео, показало, что какаду умеет держать ритм. Позже его владелец и автор исследования Ирена Шульц заметила, что Снежок демонстрирует большое разнообразие движений. Какаду танцевал, двигаясь по-разному каждый раз, когда слышал какую-то особую мелодию!

Анализ его действий показал, что они не были «эффективным средством достижения какой-либо внешней цели», к примеру, угощения.

Исследователи предполагают, что спонтанные танцевальные движения возникают у животных, если они обладают несколькими чертами, присущими и людям. К ним относятся внимательность к коммуникативным движениям, способность имитировать их и формировать долгосрочные социальные связи.


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