Белорусы о трудовой миграции: Кормить надо лучше, тогда не улетят 1 9.07.2019, 22:25

Не хотят белорусы работать за 300-400, а то и меньше рублей.

Очередной рекорд: в Беларуси не хватает больше 93 тысяч работников. Топ-5 кадров, которые в дефиците, пишет «Салiдарнасць».

Tut.by посмотрел, какие работники нужны стране больше всего.

Водители.

Врачи.

Медсестры.

Продавцы.

Уборщики.

Байнет: «Как в старой рекламе...»

В сети обсуждают очередной рекорд. Ведь в начале июня в базе было чуть меньше 90 тысяч вакансий, а в начале мая — чуть больше 80 тысяч.

«Не хотят белорусы работать за 300-400, а то и меньше рублей».

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«Работников хватает. Не хватает достойной оплаты труда».

«У медсестер и врачей нет желания за эти копейки работать 5/2 за 200-400 $. При этом постоянные проверки и бумажная работа».

«Как в старой рекламе... Кормить надо лучше, тогда не улетят».

«Отменяйте контрактную систему труда; делайте минималку 700 рублей; запрещайте работу меньше, чем на полставки; вводите штрафы нанимателям за увольнения работников. Иначе скоро некому в стране будет работать — уедут».

«Зато всё больше праздников и салютов!»