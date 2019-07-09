Белорусы о трудовой миграции: Кормить надо лучше, тогда не улетят

Белорусы о трудовой миграции: Кормить надо лучше, тогда не улетят1
- 9.07.2019, 22:25
Не хотят белорусы работать за 300-400, а то и меньше рублей.
Очередной рекорд: в Беларуси не хватает больше 93 тысяч работников. Топ-5 кадров, которые в дефиците, пишет «Салiдарнасць».
Tut.by посмотрел, какие работники нужны стране больше всего.
Водители.
Врачи.
Медсестры.
Продавцы.
Уборщики.
Байнет: «Как в старой рекламе...»
В сети обсуждают очередной рекорд. Ведь в начале июня в базе было чуть меньше 90 тысяч вакансий, а в начале мая — чуть больше 80 тысяч.
«Не хотят белорусы работать за 300-400, а то и меньше рублей».
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«Работников хватает. Не хватает достойной оплаты труда».
«У медсестер и врачей нет желания за эти копейки работать 5/2 за 200-400 $. При этом постоянные проверки и бумажная работа».
«Как в старой рекламе... Кормить надо лучше, тогда не улетят».
«Отменяйте контрактную систему труда; делайте минималку 700 рублей; запрещайте работу меньше, чем на полставки; вводите штрафы нанимателям за увольнения работников. Иначе скоро некому в стране будет работать — уедут».
«Зато всё больше праздников и салютов!»