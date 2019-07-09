В сети появился впечатляющий трейлер украинского фильма «Иловайск» 1 9.07.2019, 22:54

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Фильм основан на реальных событиях.

В сети появился официальный трейлер украинского военного боевика"Иловайск". В режиссерском кресле – Иван Тимченко. Ролик появился на YouTube-канале B&H Film Distribution Company. Фильм основан на реальных событиях, пишет segodnya.ua.

Узнайте, как война кардинально изменила судьбы миллионов украинцев:

В 2014 году командир штурмовой группы батальона "Донбасс" Бишут, который был ранен в бою за Иловайск, чудом остается жив в оккупированном городе. Его разыскивает назначенный комендантом Иловайска российский офицер Рунков, для которого эта война превратилась в личную трагедию, и он жаждет не справедливости, а мести.

В фильме сыграют Тарас Костанчук, Анастасия Ренард, Руслан Сокольник, Сергей Дзялик, Олег Драч, Александр Мавриц и Евгений Ламах.