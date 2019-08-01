КНДР испытала реактивный снаряд нового типа

КНДР испытала реактивный снаряд нового типа1
- 1.08.2019, 7:32
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Диктатор Северной Кореи лично руководил пусками.
КНДР в среду, 31 июля, провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа. Об этом 1 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что снаряд нового типа будет играть главную роль в наземных военных операциях.
По данным агентства, испытание научно подтвердило, что тактические данные и технические характеристики крупнокалиберного управляемого реактивного снаряда достигли расчетных числовых показателей, и проверило боевую эффективность всей системы.
Подчеркивается, что испытаниями лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он выразил удовлетворение их результатами и указал, что для сил, которые станут мишенью нового оружия, оно окажется "неминуемым бедствием".
Напомним, утром 31 июля военные Южной Кореи заявили, что КНДР испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия с полуострова Ходо на восточном побережье страны. Это стало вторым испытанием за неделю.