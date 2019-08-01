Комиссии записывают в «тунеядцы» всех подряд 29 1.08.2019, 7:38

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Что делать, если вы получили «письмо счастья».

Исключенные из «базы тунеядцев» белорусы снова начали получать «письма счастья». Сотрудница одной из «тунеядских» комиссий заявила, что если гражданин получил такое письмо, то, он внесен в базу «незанятых в экономике». Выходит, этим людям начисляют повышенную коммуналку.

Сайт Charter97.org решил поговорить с гомельчанкой Марией Тарасенко, подавшей в суд на «тунеядскую» комиссию, которая добилась исключения из базы, но, получается, снова находится в группе риска.

- То, что ранее исключенным из «тунеядской» базы снова прислали «письма счастья» - это очень интересно. Комиссии действуют хаотично. В их работе нет никакой последовательности, алгоритма охвата людей. Они создают очень нервную ситуацию людям, которым высылают письма. Лишают спокойствия, уверенности и делают все для того, чтобы человека держать в напряжении. Это им может выйти боком.

Очевидно, что декрет о «тунеядцах» не несет никакой пользы белорусам, а только вред с моральной и материальной точки зрения. Комиссии только создают видимость бурной деятельности на благо. Видимо, какие-то надбавки за членство в «тунеядской» комиссии имеют.

Отдельно хочу отметить, что мы находимся накануне отопительного сезона и нас ждет, так сказать, следующий акт «марлезонского балета» в виде повышения тарифов на отопление и газ для безработных с 1 октября. В связи с этим и начинается упорная деятельность комиссий.

Вероятно, они начали охватывать все больше людей, чтобы как можно больше белорусов заплатили за отопление и газ по повышенным тарифам. Даже те, кто не являются собственниками жилья, но это лично мое мнение. Знаете, я ведь столкнулась уже со всем этим и знаю о чем речь.

- Вы добились исключения из базы, но, выходит, находитесь в группе риска. Что будете делать, если к вам придет «письмо счастья»?

- Если ко мне придет это мракобесное письмо, то я, во-первых, прочту его с чувством, с толком, с расстановкой вслух, а после выложу на всеобщее обозрение. Во-вторых, не буду молчать, а прокомментирую содержание. В-третьих, я являюсь членом независимого профсоюза РЭП, вместе с юристом, правозащитником Леонидом Судаленко подумаем, что делать дальше. Всяческие визиты в «тунеядские» комиссии я игнорирую.

- Не кажется ли вам, что власти ставят белорусов на контроль, присылая «письма счастья» каждый год?

- Это вполне логично. Во всей этой ситуации есть еще и моральный аспект. Человека хотят унизить, создать невыносимые условия, чтобы он ходил на эти комиссии, обивал пороги, оправдывался или доказывал непонятно что. Это самое настоящее ущемление человеческого достоинства. Власти стараются сделать все, использую пропаганду, чтобы этот абсурдный декрет приобрел какие-то законные рамки, но их нет.

Я хочу обратиться к чиновникам и сказать: перестаньте заниматься подобными вещами, а займитесь делом! Мне довелось столкнуться с работой чиновников. В них нет человечности, у них «сухая» работа. Есть закон — и все тут. Да им какой бы закон не писали, они будут пытаться доказать человеку, что даже разный абсурд нужно выполнять. Поддержки, отзывчивости от них ждать не приходится. Это нужно менять!

- Вы вот говорите о законности, а почему власти ни в какую не соглашаются проверить декрет о «тунеядцах» на соответствие Конституции?

- Если человек хоть раз читал Конституцию Беларуси, то для него ответ очевиден. Декрет в корне противоречит Конституции и это даже не обсуждается. Естественно, они не хотят довести дело до момента, когда Конституционный суд должен будет оценить декрет и сказать свое слово.

Не нужно быть судьей, чтобы осознать - декрет незаконен. Тем не менее, упорству властей можно позавидовать. Людям настойчиво навязывают нормы декрета, говоря про «правильно» и «хорошо», про занятость и прочее. По сути же, это обычное принуждение к труду, дискриминация и унижение человеческого достоинства. Это противоречит не только Конституции, но и просто здравому смыслу, международным нормам — всему.

- Как вы относитесь к тому, что на поиски «тунеядцев» отправляют сотрудников МЧС, учителей, работников ЖЭС?

- Мне это знакомо. В мае прошлого года ко мне приходили сотрудники МЧС. Под видом проверки наличия пожарного извещателя они задали вопрос про то, кто собственник жилья. Я им ответила, что 27 статья Конституции разрешает не свидетельствовать против себя и вообще это некорректный вопрос.

Не удивлена, что они всеми силами, абсолютно незаконно и бесцеремонно пытаются выманить информацию у людей. Мало им базы данных! Они нужно еще больше информации, поэтому еще дополнительно ходя «наживую», как я это называют. Выпытывают.

Меня удивляет, что этим занимаются люди, которые и близко не должны этого делать. То есть, берут на себя обязательства и функции, которые к ним не имеют никакого отношения. Особенно обидно за учителей, ведь это такая достойная профессия. Очень жаль, что им навязывают еще и такие функции.

- Замечательно, что вы подкованы юридически и смогли дать отпор сотрудникам МЧС, а вот какие бы вы дали рекомендации тем, к кому еще могут придти?

- Все зависит только от нас! Я всегда говорила, говорю и буду говорить — всегда боритесь за свои права. Никогда и никому не позволяйте собой помыкать. Не ходите в комиссии, не отчитывайтесь, не кланяйтесь им. Ищите альтернативные способы! Тем более, есть люди, которые готовы помочь и поддержать юридически.

Например, независимый профсоюз РЭП. Они помогают людям, которые попали в сложные ситуации. Обращайтесь за правозащитной помощью.

Подчеркну, не идите на поклон в комиссии, это унижение. Нужно бороться за свои права и давать отпор.

Мы ведь не просто винтики в руках властей, а граждане, личности и нужно свое человеческое достоинство защищать. Пусть власти помнят про 2017 год и трясутся.