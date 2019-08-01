В Витебске напротив СИЗО перевернулась фура

В Витебске напротив СИЗО перевернулась фура6
- 1.08.2019, 7:44
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Поднимать машину пришлось с помощью МЧС.
В паблике «Типичный Витебск» опубликовали видео, как сотрудники МЧС поднимали фуру, которая перевернулась вечером 31 июля недалеко от Смоленского рынка — на перекрестке улиц Гагарина и Людникова, напротив СИЗО.
В аварии никто не пострадал. Спасатели залили машину пеной, чтобы предотвратить возможное возгорание. Затем они подняли автомобиль на колеса.
Тягач Mercedes с прицепом вез поддоны из поселка Витьба в сторону Минска, за рулем находился 30-летний пинчанин. По словам водителя, во время движения он полагался на дорожные знаки и навигатор, поскольку город не знает и плохо в нем ориентируется.
«Проехав улицу Гагарина, мужчина должен был войти в довольно крутой поворот налево. Во время поворота он не справился с управлением, и тягач с прицепом упал на бок», — сообщили в ГАИ.