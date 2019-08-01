Келли Крафт утверждена постпредом США при ООН 1.08.2019, 8:02

Келли Крафт

Фото: AP

Республиканка Келли Крафт - жена угольного миллиардера.

Американксий сенат в среду, 31 июля, утвердил Келли Крафт на посту постпреда США при ООН. Ранее кандидатуру 57-летней Крафт вынес на голосование президент страны Дональд Трамп. За Крафт проголосовали 56 сенаторов, 34 выступили против, сообщает dw.com.

Во время слушаний в Сенате представители Демократической партии указали на недостаточный опыт политика. В частности, сенатор Боб Менендес обвинил Крафт в недостатке "серьезного отношения и профессионализма".

Ранее Келли Крафт была послом США в Канаде, а до того занималась предпринимательской деятельностью в штате Кентукки. Ее муж - миллиардер Джо Крафт, руководитель одного из крупнейших угледобывающих предприятий США. Келли и Джо Крафт являются донорами Республиканской партии. Рекомендацию Крафт дал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел, представляющий тот же штат Кентукки.

Предыдущим постпредом США при ООН была Никки Хейли, которая неожиданно объявила об уходе со своего поста в октябре 2018 года. Официально Хейли покинула свой пост в конце года. В середине февраля 2019 года Трамп выдвинул на должность постпреда при ООН главу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, однако она сняла свою кандидатуру и заявила, что в дальнейшем не претендует на этот пост.