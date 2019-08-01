Фотофакт: Бобруйск живет по российским законам?20
- 1.08.2019, 8:13
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Абсурдные инструкции появились в городе.
Любопытное наблюдение сделали корреспонденты «Бобруйского курьера» в городской больнице им. Морзона.
В холле терапевтического корпуса медучреждения расположены два стенда: «Умей действовать при пожаре» и «Терроризм – угроза обществу».
Оба стенда – российского производства. В них содержатся многочисленные отсылки к российскому законодательству, которое не действует на территории Республики Беларусь.
Например, Федеральный закон РФ «О мерах по противодействию терроризму». Данный нормативный акт нельзя назвать аналогом беларуского закона «О борьбе с терроризмом». Основополагающие принципы этих нормативных актов существенно разнятся.
Возникает закономерный вопрос: что же делать пациенту, обнаружившему террористическую угрозу в стенах бобруйской больницы? Звонить дежурному по отделу ФСБ? (Номер последнего также указан на стенде…).
Быть может, руководство этого медицинского учреждения сможет объяснить смысл происходящего в их стенах?