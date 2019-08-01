закрыть
1 августа 2019, четверг, 11:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Фотофакт: Бобруйск живет по российским законам?

20
  • 1.08.2019, 8:13
  • 5,702

Абсурдные инструкции появились в городе.

Любопытное наблюдение сделали корреспонденты «Бобруйского курьера» в городской больнице им. Морзона.

В холле терапевтического корпуса медучреждения расположены два стенда: «Умей действовать при пожаре» и «Терроризм – угроза обществу».

Оба стенда – российского производства. В них содержатся многочисленные отсылки к российскому законодательству, которое не действует на территории Республики Беларусь.

Например, Федеральный закон РФ «О мерах по противодействию терроризму». Данный нормативный акт нельзя назвать аналогом беларуского закона «О борьбе с терроризмом». Основополагающие принципы этих нормативных актов существенно разнятся.

Возникает закономерный вопрос: что же делать пациенту, обнаружившему террористическую угрозу в стенах бобруйской больницы? Звонить дежурному по отделу ФСБ? (Номер последнего также указан на стенде…).

Быть может,  руководство этого медицинского учреждения сможет объяснить смысл происходящего в их стенах?


популярное за неделю

Мнение

Дикая страна Путина
Дикая страна Путина Юрий Бутусов
Руководящее кресло в режиме зависания
Руководящее кресло в режиме зависания Владимир Халип
Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов