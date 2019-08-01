NBC: Хамза бин Ладен, преемник основателя «Аль-Каиды», мертв 1.08.2019, 8:19

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Информацию подтвердили три источника.

Сын Усамы бин Ладена, 30-летний Хамза бин Ладен, мертв. Об этом сообщил телеканал NBC, сославшись на три "официальных источника".

Телеканал отмечает, что информация о том, где, когда и при каких условиях умер Хамза бин Ладен на данный момент не оглашается. Не известно, причастны ли к его смерти Соединенные Штаты, сообщает newsru.co.il.

1 марта 2019 года Государственный департамент США назначил награду в размере 1 миллиона долларов за информацию, которая позволила бы обнаружить и задержать Хамзу бин Ладена. Представитель Госдепа Майкл Эванофф тогда заявил, что, по оценке американских спецслужб, Хамза бин Ладен представляет серьезную угрозу национальной безопасности США.

О Хамзе бин Ладене, как о возможном преемнике Усамы, заговорили в 2016 году. Тогда же он выступил с обращением к мусульманской молодежи, призвав вступать в ряды "Аль-Каиды на Аравийском полуострове", действующей в Йемене, чтобы "приобрести необходимый опыт".

В июле 2016 года SITE публиковал информацию о том, что Хамза бин Ладен угрожает отомстить США за убийство отца. Он обещал возглавить глобальный террор и борьбу против США и их союзников: "Мы продолжим атаковать вас с вашей стране и за рубежом за угнетение народов Палестины, Афганистана, Сирии, Ирака, Сомали, Йемена и других мусульманских стран, которые не хотят его терпеть". Главарь "Аль-Каиды" Айман аз-Зауахири называл Хамзу бин Ладена "новым лицом" этой организации.