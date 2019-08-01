Ученые нашли деревню, где жили апостолы Петр и Андрей 3 1.08.2019, 8:30

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Древний храм найден в израильской Галилее.

Археологи обнаружили в израильской Галилее, недалеко от северного берега Галилейского моря, остатки древнего сооружения, которое называют Апостольской Церковью.

Есть большая вероятность, что здание было построено на месте домов апостолов Петра и Андрея, пишет Daily Mail.

Хотя упоминания о церкви можно найти в христианском тексте, датируемом еще 725 годом нашей эры, не было никакого подтверждения ее существования, что заставляло исследователей сомневаться в том, что она когда-либо существовала.

Теперь команда из колледжа Кинерет в Израиле и Центра изучения древнего иудаизма и происхождения христианства при колледже Найак обнаружила, что может быть первым вещественным доказательством существования этого храма. Византийская церковь была найдена недалеко от остатков поселения римской эпохи. Это поселение, как считают ученые, называлось Вифсаида Галилейская и было родиной апостолов Андрея, Петра и Филиппа.

Недавно обнаруженная церковь, как сказал Мордехай Авиам из Кинеретского академического колледжа, соответствовала описанию Виллибальда, баварского епископа Эйхштетта, который посетил область около 725 года нашей эры и сообщил, что церковь в Вифсаиде была построена на месте дома Петра и Андрея.

Хотя исследователи только до сих пор раскопали южные комнаты церкви, они говорят, что свидетельства указывают на то, что она была частью монастырского комплекса.

«Мы раскопали церковь всего на одну треть, а может, и чуть меньше, но это точно церковь. План церкви, византийская эпоха, мозаичные полы, алтарная преграда — все, что типично для храма. Между Капернаумом и Курси есть только одно место, где очевидец описал в VIII веке храм, и мы его обнаружили», — говорит Авиам.

Эксперты уверены, что следующий сезон раскопок раскроет больше секретов древнего места, и планируют полностью раскопать древнюю византийскую церковь. Решающим фактором будет то, что в результате раскопок найдут византийские надписи.