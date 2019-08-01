Белстат: Каждый четвертый белорус имеет лишний вес 16 1.08.2019, 8:39

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Стремительно растет количество серьезных заболеваний.

По последним данным Белстата каждый четвертый житель страны имеет лишний вес. За последние три года на треть выросло число людей, страдающих от расстройства пищеварения и нарушения обмена веществ.

Официальная статистика подсчитала, что белорусы наиболее страдают от болезней сердца и системы кровообращения. Примерно каждый второй белорус умирает именно по этим причинам. Зачастую проблема в лишнем весе, потому что, как говорит Белстат, от него страдает каждый четвертый белорус, старше 16 лет, пишет belsat.eu.

Эндокринолог Минского эндокринологического диспансера Ольга Овчинникова отмечает, что сегодня следить за своими гастрономическими привычками все сложнее.

Однако даже если соблазн нездоровой еды сильнее нас, не все потеряно. Белстат говорит, что из тех, кто уже занимается спортом, каждый четвертый делает это ежедневно или почти каждый день. И еще более трети впоминают о здоровом теле по крайней мере дважды в неделю.