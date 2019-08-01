Порошенко рассказал о своих ошибках на посту президента 15 1.08.2019, 8:49

2,436

Петр Порошенко

Украина не защитилась от российской информационной агрессии, считает политик.

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, ошибки он допускал на посту главы украинского государства.

Об этом от рассказал в интервью Украинской правде.

"В коммуникационной политике. Это было слабое место. В том, что мы не защитились от российской информационной агрессии. Это было слабое место. В том, что мы не защитились и вы не защитились от фейковых новостей. Потому что у нас не было механизма, мы были не готовы к тому, что Россия будет использовать демократические инструменты для борьбы против демократии. Я виноват", - отметил Порошенко.

Комментируя назначение заместителем секретаря СНБО своего бизнес-партнера Олега Гладковского, который впоследствии стал фигурантом журналистского расследования, Порошенко сказал, что он был убежден в том, что управленческие качества Гладковского позволят быстро выполнить поставленные во время войны задачи.

В то же время он признал, что назначение Гладковского было кадровой ошибкой.

Порошенко также отметил, что скандал вокруг Гладковского стоил ему рейтинговых баллов.

"Это больно особенно в связи с тем, что я не имею к этому абсолютно никакого отношения. От слова "совсем", - добавил он.

Также он отметил, что сейчас не общается с Гладковским, а в последний раз видел его на заседании СНБО, где состоялось его увольнение.

Кроме того, по словам Порошенко, у него были как неудачные, так и эффективные назначения, не нравились обществу.

"Валерия Гонтарева. Только ленивый не бросал в меня камни за Гонтареву. Только за Гонтареву господин Коломойский начал атаковать меня по своему телевидению ... И я сейчас утверждаю, что все, что делала госпожа Гонтарева, она делала в пользу Украины с высоким профессиональным уровнем, с нулевой толерантностью к коррупции. Никогда еще у нас не было такого главы НБУ, который бы восстановил функционирование финансово-банковской системы", - подчеркнул Порошенко.