Brexit для Британии обойдется еще дороже 1.08.2019, 9:15

Британское правительство выделяет еще 2,1 миллиарда фунтов стерлингов на подготовку к выходу из ЕС.

Глава казначейства Саджид Джавид сообщил, что дополнительные средства для Brexit направлены на наем 500 пограничников, модернизацию инфраструктуры в портах, накопление основных лекарств и другие сферы, такие как информирование общественности, сообщает BBC.

"За 92 дня до того, как Великобритания выйдет из Европейского союза, крайне важно, чтобы мы усилили наше планирование, чтобы убедиться, что мы готовы", - заявил Джавид.

"Эти дополнительные 2,1 млрд фунтов стерлингов обеспечат нашу готовность выйти 31 октября – с соглашением или без", - добавил он.

Премьер-министр Борис Джонсон ранее заявлял, что готов вывести страну из ЕС 31 октября - независимо от того, была ли достигнута договоренность о соглашении о Brexit или нет.

Правительство планирует немедленно потратить 1,1 миллиарда фунтов. Перед плановым выходом из ЕС 29 марта Великобритания уже запланировала в бюджет на нужды Brexit 4,2 млрд фунтов.