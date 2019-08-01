«Нет подвижек»: во сколько обойдется Беларуси российский газ? 7 1.08.2019, 9:29

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Фото: Коммерсант

Цена на будущий год до сих пор не определена.

Через пять месяцев у Беларуси истекает действующий контракт с «Газпромом» с фиксированной ценой на газ в 2019 году в 127 долларов за тыс. куб. м. В новом контракте с 2020 года белорусское руководство хочет обозначить курс на сближение цен на газ с российскими к 2021 году, а не к 2025 году, как предполагалось ранее, пишет аналитик Татьяна Маненок на сайте «Белрынок».

Новая цель: общий рынок к 2021 году

Белорусский министр экономики Дмитрий Крутой после июльской встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге в интервью телеканалу «Беларусь 1» 21 июля заявил, что Беларусь и Россия намерены к 2021 году создать единые отраслевые рынки. «Самое главное, — сказал министр, подводя итоги переговоров, — мы выработали общие подходы к работе: «дорожные карты» — к ноябрю, унифицированное законодательство — к середине следующего года, запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года».

Отвечая на вопрос, о создании каких единых рынков с 2021 года идет речь, Д. Крутой сказал, что это рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок, а также рынок нефти и газа.

Как было сказано, правители поручили правительствам к началу декабря 2019 года согласовать программу углубления интеграции и дорожную карту по ее выполнению. При этом поставлена задача достичь принципиальных соглашений по решению текущих вопросов и, в первую очередь, по цене на газ. По словам министра, это необходимо, чтобы стороны к 8 декабря 2019 года, «к 20-летию союзного договора подошли с действительно значимыми результатами и могли сказать всему обществу, что готовы к дальнейшей глубокой интеграции».

При этом, говоря о реакции российской стороны на белорусские предложения, Д. Крутой заявил, что «ничего не буксует, — мы очень конструктивно с российскими коллегами обсуждаем абсолютно все пункты, никаких закрытых тем нет».

Но если риторика о необходимости создания единых рынков промышленной продукции, сельхозпродукции и т. д. как в Союзном государстве, так и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) звучит постоянно и уже набила оскомину, то срок создания единых рынков газа и нефти к 2021 году обозначен впервые.

Вот почему данное заявление белорусского министра экономики можно было бы назвать сенсацией. Если бы не знать, что несмотря на неистовое желание белорусской стороны ускорить переговоры по цене на газ, в реальности ничего не происходит. Как, в принципе, и с вопросом создания единого рынка газа в интеграционном объединении.

Об этом незадолго до встречи глав Беларуси и РФ в Санкт-Петербурге прямо сказал белорусский посол в России Владимир Семашко. «Нет пока подвижек (в решении вопроса с Россией об условиях поставки нефти и газа в Беларусь в 2020 году. — Прим. ред.). Российская сторона привязала обсуждение ценовых вопросов к выходу «дорожной карты», которая называется протоколом по реализации Союзного договора. Вот, говорят, подпишем этот документ, потом будем обсуждать все остальное. Моя позиция состоит в том, что надо было делать ровно наоборот. Дом должен строиться не с крыши, а с фундамента», – подчеркнул В. Семашко 17 июня.

Он также рассказал, что белорусская сторона подготовила несколько методик расчета цен на газ для Беларуси после 2019 года. «Мы их официально направляли нашим российским коллегам, но не получили пока официального ответа. Мы в течение полутора лет их отправляли. Если не нравится наш вариант, дайте свой вариант», – сказал В. Семашко.

Поэтому заявление Д. Крутого о планах Беларуси и России создать к 2021 году единый рынок газа звучит весьма оптимистично, но пока не подтверждено реальными фактами.

Более того, оно может свидетельствовать о том, что в Санкт-Петербурге президенты не смогли снять проблемные вопросы союзной интеграции, в том числе договориться о решении важных для Беларуси энергетических проблем (или же понимают бесперспективность их дальнейшего обсуждения при сохранении позиций каждой стороны), поэтому снова переадресовали их премьерам.

Евразийская «пятерка» не поможет

В 2019 году Беларусь покупает газ по фиксированной цене 127 долларов за тыс. куб. м (на границе). В реальности в этом году по итогам 5 месяцев средняя цена на газ для Беларуси составила 130 долларов за тыс. куб м – на 1,7% ниже, чем за такой же период прошлого года. Благодаря чему Беларуси удалось снизить затраты на покупку российского газа на 14,065 млн. долларов в сравнении с 2018 годом. Это — самая низкая цена на постсоветском пространстве. Для сравнении: Армения с 1 января 2019 года закупает российский газ по цене 165 долларов за тыс. куб. м (а конечные потребители, согласно официальным данным, покупают газ по 290 долларов).

Желая побыстрее определиться с ценой газа после 2019 года, белорусская сторона после апрельских нефтегазовых договоренностей в 2017 году не позволила себе взять даже маленькую паузу в переговорах с Россией. Минск рассчитывал застолбить выгодные для себя позиции по газу на этапе подготовке соглашений и создании общего рынка газа в ЕАЭ. Беларусь и Россия должны были до 1 января 2018 года выработать общие подходы по формированию общего рынка газа в ЕАЭС, а затем на их основе до 1 июля 2019 года внести изменения в соглашение о цене. Предполагалось, что в результате переговоров будет выработан подход к определению цены газа для Беларуси на период 2020-2024 годов.

Проект программы по формированию общего рынка газа в ЕАЭС стороны действительно подготовили, но принципиальные противоречия не сняли. «Возмутителем» спокойствия снова стал Минск, который не устраивает система формирования тарифов на транспортировку газа по территории стран ЕАЭС. А Россия не хочет ее менять. Сейчас РФ имеет низкий тариф на прокачку газа по своей территории для своих субъектов, а для субъектов общего рынка газа ЕАЭС предусмотрен более высокий тариф. Позиция Беларуси: тарифы нужно уравнять.

Минск занял непреклонную позицию по этому вопросу. Напомним, именно он стал центральной темой публичной дискуссии А. Лукашенко с В. Путиным на саммите ЕАЭС в декабре 2018 года. Тариф «Газпрома» для Беларуси на транспортировку газа из Ямало-Ненецкого автономного округа до белорусской границы составляет почти 3 доллара за тыс. куб. м на 100 км, а внутрироссийский тариф — порядка 1 доллара. «С учетом этих обстоятельств газ на границе со Смоленской областью обходится Беларуси по цене почти 130 долларов за тыс. куб. м, а установленная оптовая цена для потребителей в Смоленской области России — 70 долларов», — заявил А. Лукашенко.

Если бы Минску удалось настоять на равных тарифах на транспортировку газа в ЕАЭС, ему не пришлось бы дальше торговаться – это означало бы снижение цены в два раза и в итоге он фактически получил бы желаемую цену.

Однако публичная дискуссия А. Лукашенко с российским президентом не помогла Минску решить этот злободневный для ее экономики вопрос. И сделать ничего нельзя: сейчас, согласно договору ЕАЭС, определение стоимости транспортировки газа находится в компетенции национальных органов государств евразийской «пятерки», а не наднационального органа ЕАЭС, каким является Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). То есть, ЕЭК как наднациональный орган ЕАЭС такой компетенции не имеет.

Опять «двойка»

Впрочем, Беларусь не согласна не только с тарифной политикой на транспортировку газа в ЕАЭС, но также всегда была недовольна отсрочкой создания общих рынков энергоносителей в евразийском союзе до 2025 года. «Нас не устраивают отдаленные сроки создания общих рынков энергоносителей», — заявлял ранее А. Лукашенко. По его словам, если даже условно определены сроки создания единых рынков, то не следует ждать до последнего с их запуском. Однако Россия на эти заявления никак не отреагировала, — форсировать запуск евразийских энергетических рынков она не собирается.

Между тем, Минску нужна определенность с ценой на импортируемый российский газ уже сейчас. Как оказалось, рассчитывать на решение этого вопроса в евразийском формате не приходиться. Остается союзный формат.

Общий рынок газа в ЕАЭС должен быть создан к 1 января 2025 года. А до 2025 года все вопросы, связанные с взаимодействием в сфере нефти, нефтепродуктов и газа, регулируются в ЕАЭС в соответствии с действующими соглашениями, заключенными в 2010 году, а также согласно дополнительным двусторонним договоренностям.

Поэтому белорусской стороне на переговорах по газу ничего другого не остается, как снова вернуться к торгу в формате союзной «двойки». Вернуться и надеяться, что в рамках реализации дорожной карты по углублению интеграции удастся к 2021 году создать с Россией единый рынок газа, а значит, и получить близкие к российским цены на газ.

Единственный и главный вопрос, который витает в воздухе в этой связи и на который нет ответа: а чем за это придется заплатить?

Отметим, что ранее Минэкономразвития РФ подготовило уточненный макроэкономический прогноз и основные параметры на период до 2024 года (базовый сценарий). По оценке российского ведомства, стоимость поставки российского газа в Беларусь в 2018-2021 годах составит 132,2 доллара за тыс. кубометров. С 2022 года она может снизиться до 126,4 доллара за тыс. кубометров, в 2023 году – до 125,1 доллара и в 2024 году – до 122,2 доллара.

Впрочем, министр энергетики Виктор Каранкевич в декабре 2018 года рассказал, что Беларусь направила России предложения по изменениям в ценовой протокол с 2020 года. По его словам, предложения белорусской стороны основываются «на том уровне цены на газ который уже достигнут в 2019 году, а в дальнейшем формирование цены «должно предусматривать стремление сторон двигаться к создаваемому рынку газа».

Таким образом, очевидно, что задача-максимум – как можно поскорее уравнять цены на газ с российскими с белорусской повестки не снимается. Но если ее решение потребует непосильных для Минска «жертв», белорусской стороне, похоже, придется смириться с любым ценовым уровнем, который продемонстрирует устойчивый тренд на снижение цены в перспективе.

Россия: ценовые ориентиры

Цена на газ в РФ для граждан и коммерческих организаций ежегодно повышается в связи с индексацией. Например, в 2018 году цены на топливный ресурс увеличились на 3,5%. В 2019 году стоимость топлива повысится на 1,4%.

Предполагается, что в 2020 году траты на газ для граждан вырастут на 3% по сравнению с 2019 годом. В Министерстве экономического развития России заверили, что до 2025 года перерасчет индексации в газовой отрасли не увеличится больше 4%.

Недавно Минэкономразвития РФ сделало более оптимистичными свои ожидания в отношении цены экспорта газа в дальнее зарубежье на 2019 год. В предыдущей версии макропрогноза цена на 2019 год составляла в базовом сценарии 232 долларов за тыс. куб. м и 225 в консервативном. Сейчас Минэкономразвития включило в обновленный макпропрогноз цену на газ в 249,8 долларов за тыс. куб. м в обоих сценариях – базовом и консервативном.

Сравнение тарифов на газ по ЕС для юридических лиц

Тарифы на газ для юридических лиц в Европе

*Данные по России за 2017 г.

В Швеции самый дорогой тариф на газ для предприятий (773,92 EUR/тыс. куб. м). В России газ обходится в 55,21 EUR/тыс. куб. м. Повышение тарифа с 2001 по 2018 год по европейским странам составляет 30%. Тариф для юридических лиц ниже, чем для физических на 38%.

Прогнозные цены на газ в Европе:

• 2019 г. – 239,72 EUR/тыс. м³;

• 2020 г. – 223,74 EUR/тыс. м³;

• 2021 г. – 226,94 EUR/тыс. м³;

• 2025 г. – 239,72 EUR/тыс. м³;

• 2030 г. – 255,70 EUR/тыс. м³.

По прогнозным данным максимальный тариф ожидается в 2030 году и будет составлять 255,70 EUR/тыс. куб. м.

Тарифы на газ для юридических лиц в России

Согласно данным 2017 года, Россия входит в шестерку государств с самой низкой стоимостью газа для юридических лиц.

Тариф на газ для юридических лиц рассчитывается специалистами индивидуально в зависимости от специфики производства и мощностей. Расчеты основываются на тарифной сетке по каждому региону, а также учитываются следующие составляющие:

регулируемые оптовые цены на газ для юридических лиц, цены на услуги по транспортировке газа для юридических лиц по газораспределительным сетям и специальных надбавок к этим тарифам, оплаты снабженческо-сбытовых услуг.

Тарифы на газ для юридических лиц в России

Топ–10 регионов по самым низким тарифам природного газа для юридических лиц в России, действующим с 01.07.2017 года