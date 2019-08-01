После пожара жительница Барановичей живет в доме без крыши 2 1.08.2019, 9:35

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Наталья Набокова

Ей некуда переехать.

Жильцы четырех из девяти жилых квартир дома №4 на улице Першукевича пострадали от пожара. Кому было куда уехать – съехали. А Наталье Набоковой ехать некуда. Вот и вынуждена она жить фактически без крыши над головой: вместо кровли – пленка. Решить проблему обещают к осени. «А сейчас как жить?» – недоумевает Наталья.

Пожар в одноэтажном многоквартирном доме на улице Першукевича произошел около шести часов вечера 1 июля. Почти все жильцы к тому времени были дома. Официального заключения по поводу причины возгорания пока нет, пишет «Интекс-пресс».

Но жильцы дома считают, что пожар спровоцировал оторвавшийся от линии электропередачи провод. И в доказательство своих слов показывают фото, сделанное на камеру мобильного телефона. На снимке виден провод, лежащий на крыше, и идущий от него дым.

– Наш дом когда-то стоял вдали от проезжей части. Улицу расширили, столбы поставили возле самого дома, провода пустили над домом. За три дня до пожара ветер оборвал провод: он висел над самой калиткой. Позвонили в электросети. Приехали электрики, провод подняли и скрутили, – рассказывает Светлана Компель, соседка Натальи Набоковой. – В понедельник, 1 июля, был сильный ветер и дождь, провод упал на мокрую крышу, и в одну минуту все загорелось. Я еле успела схватить кошку и из дома выскочить.

Пожарные сработали оперативно: огонь с крыши на жилые помещения не перекинулся. Но квартиры жильцов оказались залиты водой.

– Тут все текло ручьем, ведрами воду из комнат выносили. Обои отстали, полы вздыбились, все пришло в негодность. Ужас! – эмоционально рассказывает Светлана Николаевна. – Я в этом дворе 40 лет живу. И никаких проблем никогда не было. Я своими руками эту квартиру в порядок приводила, а теперь не знаю, с кого спрашивать!

Пожар потушили, спасатели уехали. А жильцы четырех квартир, над которыми горела кровля, остались со своими проблемами.

– Когда потушили пожар, никто не спросил, есть ли где нам ночевать, что мы будем делать. Соседи разошлись по родственникам. А мне идти некуда: я переехала в Барановичи из другого города, родных никого нет, поэтому ночевала в своей квартире, – говорит Наталья Набокова.

«А что нам тот ответ? Мы что им, кровлю накроем?!»

В квартире Натальи, несмотря на то, что со времени пожара прошло более двух недель, стоит тяжелый запах гари, от которого буквально через 15 минут начинает болеть голова. Сама хозяйка его уже не ощущает, говорит, привыкла.

– Сразу после пожара было гораздо хуже, – поясняет она.

Июльский пожар стал первым в жизни Натальи, и она до сих пор вспоминает о нем с ужасом. Но сейчас ее больше пугают последствия пожара. Когда возгорание ликвидировали, чердак залили водой, и до сих пор там мокро и сыро. Причем настолько, что люди не могут повесить потолочные светильники. Впрочем, включать их все равно было бы страшно: вдруг закоротит?

Система отопления также пострадала, так как распределительные бочки находятся в чердачном помещении. Чтобы чердак высушить и привести все в порядок, нужно отремонтировать кровлю. В ЖЭСе, говорит Наталья, им сказали, что денег на ремонт нет. Мол, хотите – ремонтируйте за свой счет.

– Мы живем фактически без крыши над головой. У ЖЭСа не оказалось денег даже на пленку, чтобы временно накрыть разрушенную кровлю, хотя деньги на капремонт и техобслуживание с нас берут все время. Мне накрыли крышу пленкой, купленной за мои деньги! – возмущается она.

В надежде получить хоть какую-то помощь погорельцы написали коллективное письмо в ЖРЭУ, сходили на прием к председателю горисполкома. Но оказалось, что никакой материальной помощи со стороны государства в таких случаях не положено. Единственное, говорит Наталья, пообещали кровлю до осени отремонтировать.

– На днях сходила на прием к начальнику ЖРЭУ. На месте его не оказалось, приемный день у него только 7 августа. Я уже не сдержалась. Говорю, что у нас срочное дело, которое не может столько ждать. Но все, что я услышала: «Ждите ответа на ваше обращение». А что нам тот ответ? Мы что им, кровлю накроем?! – не скрывает эмоций женщина. – Надо же что-то делать! Или ждать, пока потолок сгниет и на голову упадет?!

Наталья, как и остальные жильцы дома №4 на улице Першукевича, опасается, что, если пойдут сильные дожди, пленка не выдержит и квартиры снова зальет.

– У меня так чисто было, уютно. Я с удовольствием с работы домой возвращалась. А теперь идти не хочется. Нет того уюта, порядка. Да и просто страшно жить в квартире, потому что в любой момент можешь проснуться в луже, – поясняет она.

Наталья намерена добиваться, чтобы кровлю в их доме отремонтировали как можно скорее. Говорит, если потребуется, дойдет до администрации Лукашенко.

О проблеме известно, занимаемся

Как сообщили Intex-press в КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи», о проблеме жильцов дома №4 на улице Першукевича им известно и работники коммунальных служб занимаются ею, стараясь уложиться в минимальные сроки. Кровлю отремонтируют за счет ЖРЭУ, сейчас составляется смета и проводится конкурс по выбору подрядной организации. Ремонт ориентировочно планируют завершить до конца августа.

Что же касается ремонта в пострадавших от пожара квартирах, то здесь специалисты сказать что-то конкретное пока не могут. Говорят, что все зависит от причины пожара. Если станет известно, что в возгорании виновато конкретное лицо — физическое или юридическое, то, как правило, устранение последствий производится за его счет.

А вот если выяснится, что причиной стало стихийное бедствие, не исключено, что работы по восстановлению жилья лягут на плечи самих жильцов. Если, конечно, их квартиры и имущество не были застрахованы от подобных ситуаций.

Олег Бандык, юрист:

– С учетом того, что в описанной ситуации невозможно выполнить ремонт кровли в течение короткого промежутка времени, гражданам должны быть предоставлены жилые помещения маневренного фонда (Постановление Совета Министров №1408 от 24.09.2008, п.22). Для этого жильцам необходимо обратиться в местный исполком, а если откажут — в облисполком и суд.

Устранение дефектов и неисправностей, которые появились вследствие неисправностей конструктивных элементов, инженерных систем не по вине собственников и нанимателей жилых помещений, производится за счет организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги (ч. 3 п. 2 ст. 97 Жилищного кодекса Республики Беларусь).

Причем исполнитель обязан провести ремонт поврежденных мест и квартир не позднее одного месяца со дня пожара, если более поздний срок не заявлен соглашением сторон. Срок ремонта самого дома должен быть максимально коротким, с учетом строительных норм, а не наличия или отсутствия денежных средств. И если обслуживающие организации бездействуют, граждане вправе обжаловать такое бездействие в органах власти, в том числе в судебном порядке.