Польша отмечает 75-ю годовщину начала Варшавского восстания 2 1.08.2019, 9:39

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Фото: PAP/Rafał Guz

Варшавское восстание было крупнейшим вооруженным выступлением подполья в оккупированной Европе.

Накануне 75-й годовщины Варшавского восстания 1944 года в Варшаве у памятника героям вооруженного антинемецкого подвига на Площади Красиньских в среду, 31 июля, состоялись памятные мероприятия с участием ветеранов, президента Польши Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого, а также министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Под руководством полевого епископа Войска Польского Юзефа Гуздека было отправлено торжественное богослужение, в котором участвовали тысяч жителей и гостей польской столицы, сообщает Польское радио.

Президент Анджей Дуда заявил, что Варшавское восстание было не только вооруженным подвигом, но и идеей. Глава польского государства подчеркнул, что Варшавское восстание вспыхнуло в результате гнева и бунта поляков против немецкого оккупанта.

Находящийся с визитом в Варшаве министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что Германия чувствует моральную ответственность за развязывание Второй мировой войны и страдания, причиненные полякам и другим нациям.

«Страдания, причиненные немцами польскому народу наполняют нас стыдом. Это невообразимые страдания, которые полякам пришлось испытать здесь, в Варшаве, и по всей стране. Это затрагивает многих немцев и меня лично. Хочу об этом четко завить», - отметил во время пребывания в Варшаве глава немецкой дипломатии Маас.

Варшавское восстание, начавшееся 1 августа 1944 года, было крупнейшим вооруженным выступлением подполья в оккупированной немцами Европе. В нем участвовало около 40 тысяч повстанцев, прежде всего бойцы подпольной Армии Крайовой.

Планируемое на несколько дней восстание длилось более двух месяцев и закончилось подписанием соглашения о капитуляции. Во время боев на улицах Варшавы погибло около 18 тысяч повстанцев, а 25 тысяч получили ранения. Было убито около 180 тысяч мирных жителей польской столицы. Варшава была планомерно разрушена немцами. Потери немцев составили около 16 тысяч человек убитыми, 9 тысяч раненых.