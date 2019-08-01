Белорусский экспорт падает уже 7 месяцев подряд 4 1.08.2019, 9:49

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Главная «дыра» в торговле товарами традиционно образовалась с Россией.

Власти опубликовали информацию о торговле товарами за первое полугодие. К сожалению, позитив в официальной статистике найти очень трудно. За 6 месяцев 2019 года Беларусь наторговала товарами себе в минус на 2,728 млрд USD, пишут banki24.by.

По сравнению с прошлым годом размер сальдо ухудшился: в 2018-м оно было равно минус 2,288 млрд USD. Ухудшение результатов во внешней торговле привело к обвалу роста ВВП до 0,5% во втором квартале.

Экономика Беларуси кое-как держалась за счет внутреннего спроса, тогда как внешний топил динамику нашей страны к нулю. Рост негативного сальдо произошел на фоне падения экспорта и импорта. Причем экспорт сократился на 4,1%, а импорт снизился на 1,3%.

В помесячной динамике уменьшение экспорта продолжается уже 7 месяцев подряд — с декабря 2018 года. Опережающее уменьшение экспорта привело к падению коэффициента замещения импортных поставок экспортными — с 87,9% в 2018-м до 85,3% в 2019-м. Это значит, что в 2019 году каждым 100 USD импорта в Беларусь противостояли только 85,3 USD экспорта из Беларуси.

Главная «дыра» в торговле товарами традиционно образовалась с Россией. Правда, если за первую половину 2018-го минус составил 4,674 млрд USD, то за 6 месяцев 2019-го — 3,946 млрд USD. Белорусский экспорт в Россию упал на 0,3% до 6,399 млрд USD, а импорт из РФ снизился на 6,7% до 10,345 млрд USD.

Экспортным поставкам в Россию мешали запреты российских санветслужб на ввоз части мясомолочной продукции АПК, а импорт из России уменьшился за счет удешевления сырой нефти и природного газа. Покрытие импорта экспортом в направлении России улучшилось с 57,9% до 61,9%.

Обратная динамика коэффициента покрытия импорта наблюдалась в торговле с ЕС. Со странами Евросоюза этот коэффициент упал со 154,1% до 125,3%. Позитивное сальдо в торговле с Евросоюзом сократилось более чем вдвое — с 1,858 млрд USD в 2018-м до 869 млн USD в 2019-м. Экспорт в ЕС снизился на 18,6% до 4,308 млрд USD, а импорт из ЕС чуть подрос — на 0,1% до 3,439 млрд USD.

Резкое уменьшение импорта объясняется изменением мест регистрации экспорта нефтепродуктов. Диверсификация внешней торговли Беларуси идет крайне медленно. Если в январе—июне 2018 года доля России составляла 49,4%, то годом позднее — 48,5%. Доля ЕС опустилась с 24,6% до 22,5%. Причем эти подвижки были вызваны отнюдь не работой чиновников, а причинами, которые описаны выше.

Также стоит отметить, что экспорт нефтепродуктов, выработанных из российской нефти, — это первая производная от импорта нефти из РФ. Чтобы реально диверсифицировать торговлю с внешним миром, Беларуси нужно хотя бы частично отказаться от российского сырья. В 2020 году власти планируют нарастить экспорт товаров и услуг на 3,3%. Вероятно, это будет несложно сделать благодаря низкой базе по внешней торговле, заложенной в 2019-м.