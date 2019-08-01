В Беларусь приходит лоукост: cколько могут стоить билеты 7 1.08.2019, 10:11

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Вряд ли стоит рассчитывать на цену за билет в 25 – 45 евро в один конец.

В Беларусь приходит лоукост-авиакомпания WizzAir. Это уже не первая попытка бюджетной авиакомпании прийти на беларуский рынок. The Village Беларусь изучил историю лоукост-авиации Беларуси и прикинул, сколько может стоить билет из Минска в Будапешт.

Что случилось?

Венгерская авиакомпания WizzAir весной 2020 года начнет выполнять полеты по маршруту Будапешт – Минск. Об этом рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.

«Венгерская авиационная администрация направила в адрес Департамента по авиации проект меморандума о взаимопонимании по назначению с сезона IATA весна-лето 2020 на линию Будапешт – Минск венгерского перевозчика WizzAir. В настоящее время ведется работа по его согласованию и подписанию», — рассказал он.

Это значит, что не просто сама авиакомпания выразила желание летать в Беларусь — но что авиавласти Венгрии обратились к авиавластям Беларуси о назначении WizzAir на линию.

А раньше в Беларуси уже были лоукосты?

Да, были. И настоящие, и почти что.

До февраля 2011 года в Беларуси работала компания «Гомельавиа», которая летала из Гомеля в Минск и Калининград по ценам, которые сейчас можно назвать лоукостными. Так, билет из Минска в Гомель стоил 11 долларов.

С июня 2013 года в Минск из Барселоны летают самолеты крупной лоукост-авиакомпании Vueling. У компании интересное ценообразование, и тарифы ее далеко не всегда низкие. Если повезет, то можно выцепить билет за 95 евро, но прямо сейчас, в разгар туристического сезона, самый дешевый билет на начало августа стоит 314 – 445 евро. Далеко не лоукост.

Азербайджанская авиакомпания AZAL начала эксплуатацию линии Минск – Баку вместе с «Белавиа» еще в 2007 году, а в 2016–м, с вводом нового летнего расписания, азербайджанцы начали выполнять полеты в Минск под брендом AZALJet — лоукост-подразделения авиакомпании (на рейсах использовались самолеты в обычной ливрее AZAL). Компания хотела составить конкуренцию иностранным низкотарифным операторам, проявляющим интерес к Азербайджану. Стоимость билетов по разным направлениям начиналась от 49 евро в одну сторону и от 98 евро в обе стороны, но на рейсы в Минск ценник был не ниже 95 евро за билет в один конец. AZALJet просуществовала лишь год и в 2017–м была заменена полноценной лоукост-дочкой Buta Airways, а рейсы в Беларусь продолжались под старым именем родительской компании AZAL.

Так что WizzAir — если доберется до Беларуси — будет не первой лоукост-авиакомпанией на нашем рынке.

Кстати, сам WizzAir уже прилетал в Беларусь: в июне 2018–го двумя их рейсами в Брест прилетали футболисты сборной Венгрии.

Я слышал, еще «Победа» к нам собиралась? Что там у них?

Да, российский лоукостер «Победа» неоднократно пытался начать полеты в Беларусь, но безуспешно. Еще в октябре 2015 года Росавиация выдала «Победе» допуск на рейсы Москва — Минск на 14 частот в неделю. Вскоре представители компании стали говорить в интервью, что «Победу» не пускают в Беларусь и выставляют заградительные тарифы — как выяснилось позже, авиакомпания не предоставила беларуским авиавластям необходимый набор документов.

После этого «Победа» пыталась запустить рейсы Гомель – Москва и Минск – Санкт-Петербург, потом снова из Минска в Москву. Компания самостоятельно отзывала допуск на линии и получала их опять — но ни один рейс так и не был выполнен, даже билеты в продаже не появились.

Сейчас у «Победы», есть действующий допуск от «Росавиации» на линию Гомель – Москва. Допуски на линии Минск – Москва и Минск – Санкт-Петербург аннулированы.

Что-то много стали говорить про лоукосты. Что — наконец, начнется?

Да, действительно, с конца прошлого года про лоукосты говорят регулярно: уже вот-вот, мы работаем, мы разработали программу… Причем большой упор делали на областные аэропорты.

Летом 2018–го замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович говорил про гродненский аэропорт: «Есть протокол о намерениях, есть подписанные документы, в том числе и с польскими компаниями. с AirBaltic ведем переговоры — возможно, получится».

Осенью 2018–го Артем Сикорский рассказывал: «Авиавласти Омана рассматривают как возможность выполнения рейсов национальным перевозчиком, так и привлечение оманских лоукост-компаний в областные аэропорты».

Анатолий Сивак, тогда еще Министр транспорта, говорил: «Мы приняли на уровне Министерства программу развития региональных аэропортов, в которой как обязанность прописали, что гродненский аэропорт обязан проводить работы, принять меры для того, чтобы туда полетела лоукост-компания».

Про WizzAir говорили, что он может начать рейсы как в Минск, так и в Гродно.

Уже в этом году проходили переговоры с польской стороной. Специалисты обсуждали организацию полетов из Кракова в Гродно и из Варшавы в Гомель. В конце мая гродненский облисполком сообщил, что на встрече поднимался вопрос возможности прихода лоукост-авиакомпаний из Нидерландов в Гродно.

Весной Артем Сикорский рассказал, что на уровне государств заинтересованность к полетам в беларуские областные аэропорты есть: мол, авиавласти Польши подтвердила интерес к открытию регулярных рейсов в Гомель и Гродно; в эти же аэропорты возможно открытие рейсов азербайджанской лоукост-компании Buta Airways.

Журналисты проанализировали заявления чиновников и реестры авиакомпаний и составил список озвученных и вероятных городов и бюджетных авиакомпаний, которые могут/хотят/планируют/подумывают открыть рейсы в Беларусь.

Потенциальные авиакомпании, которые могут открыть новые рейсы в Беларусь: WizzAir (Венгрия), SalamAir (Оман), Transavia (Нидерланды), Buta Airways (Азербайджан), AirBaltic (Латвия), «Победа» (Россия), неназванные авиакомпании Польши.

Областные аэропорты, куда «сватают» новые авиакомпании (в том числе лоукосты): Гродно, Гомель.

А сами лоукосты к нам спешат или это мы хвалимся мнимыми успехами?

Заместитель министра транспорта Алексей Ляхнович прошлой весной на прямой телефонной линии рассказал интересный факт про RyanAir:

— Мы уже на протяжении последних лет пяти приглашаем лоукосты, но, к сожалению, они не идут. Не идут по причине того, что, первое — отсутствует пассажиропоток, второе — отсутствуют дотации со стороны государства. […] Вопрос, конечно, серьезный, и с тем же «Райанэйром» разговаривали. Но Ryanair отказывается идти, даже если будет бесплатная аэропортовая ставка. Потому что пассажиропотока нет.

Журналисты отправили запрос в авиакомпании-лоукостеры и попытался выяснить, насколько им интересна Беларусь и при каких условиях они согласны летать в Минск. Мы уточнили, что наши авиавласти неоднократно говорили, будто от лоукостов не поступало никаких запросов, но вместе с тем правительство ведет с ними переговоры. Так ли это, какие были переговоры и ведутся ли они сейчас?

В редакцию пришли ответы от трех лоукост-авиакомпаний: Ryanair, WizzAir и Eurowings.

Ryanair среди прочего поведал, что «…В дополнение, поскольку Беларусь не является частью общей авиационной зоны Европейского Союза, полеты не могут выполняться в режиме «Открытого неба», — это будет зависеть от [местных] авиационных правил полетов в страну и из страны».

А WizzAir написал так: «В целом, условие для разработки новых маршрутов и рынков — это комбинация устойчивого спроса и разумных аэропортовых тарифов. WizzAir известен своими низкими ценами, и любой новый рынок или аэропорт, заинтересованные в росте пассажиропотока с WizzAir, должны обеспечить привлекательно низкие расценки».

Но теперь, как видно, авиационные власти Венгрии ходатайствуют о том, чтобы авиакомпанию WizzAir назначили на линию Минск – Будапешт.

Что ж, теперь WizzAir решился к нам летать. А сколько будут стоить билеты?

Точной цены билетов никто пока не называет — ее можно прикинуть лишь примерно, сравнивая с другими схожими рейсами.

Минск и Будапешт связан прямыми авиарейсами с сентября 2013 года: тогда «Белавиа» запустила рейс Минск – Будапешт – Белград. А с мая 2015 года китайская Air China запустила рейс Пекин – Будапешт с промежуточной посадкой в Минске. Или, если хотите, Минск – Пекин с промежуточной посадкой в Будапеште.

У «Белавиа» билет в одну сторону стоит от 89,5 евро, билет туда-обратно мы нашли от 204 евро. Причем по сравнению с днем запуска рейса цены немного снизились: тогда билеты стоили 137 и 219 евро соответственно. А на Air China купить билет от Минска до Будапешта нельзя: либо из Минска в Пекин (и обратно), либо из Пекина в Будапешт (или обратно).

С сентября 2013 года WizzAir летает из Москвы в Будапешт. Самые дешевые билеты стоят от 45 евро в одну сторону, а со скидкой Wizz Discount Club — от 35 евро. Билет туда-обратно можно найти за 90 евро или со скидкой Wizz Discount Club — за 80 евро. Из Санкт-Петербурга в Будапешт можно улететь по такой же цене: от 45 евро в один конец или от 35 евро со скидкой.

Самый дешевый билет из Киева — от 1009 гривен (36 евро), со скидкой — от 705 гривен (25 евро).

Европейские цены на билеты WizzAir вы и так знаете: можно и за десятку евро найти. Но европейские реалии не сильно применимы к Беларуси: там для «виззов» любой рейс внутренний (не надо платить за аэронавигационное обслуживание при полете над другими странами по повышенным тарифам), да еще и режим «открытого неба» действует.

Какой будет цена билетов из Минска в Будапешт? Вряд ли стоит рассчитывать на 25–45 евро в один конец — скорее, цифра будет близка к той, что выставляет «Белавиа» на этой линии. При назначении перевозчика на линию страны договариваются об уровне тарифов: это могут решать авиационные власти двух стран, или авиавласти с участием других назначенных авиакомпаний, или авиакомпании напрямую.

В Беларуси распространено мнение, что «Белавиа» против лоукостов, не дает бюджетным компаниям приходить на наш рынок и выставлять дешевые расценки. В марте 2016 года UTair открыл рейс из Минска в московский аэропорт Внуково с безбагажными билетами по 46 евро — это было примерно на четверть дешевле билетов «Белавиа», а годом позже тот же «ЮТэйр» стал продавать билеты с открытым временем вылета по 41 евро. То есть, в Беларуси вполне может работать авиакомпания с ценами чуть ниже, чем у базового перевозчика.

Исходя из всего этого, можно предположить, что билет у Wizzair будет обходиться в сумму, среднюю между тарифами Минск – Будапешт у «Белавиа» и Москва – Будапешт у WizzAir. То есть — между 45 и 90 евро. Причем, есть опасение, ближе к 90, чем к 45.