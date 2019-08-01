Илариона Трусова задерживали за национальный флаг 6 1.08.2019, 10:29

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Иларион Трусов

15-летний активист дал отпор милиции.

Вечером 31 июля сотрудники милиции в Минске на некоторое время задерживали молодежного активиста и защитника Куропат Илариона Трусова. Скорее всего, за бело-красно-белый флаг, пишет правозащитный центр «Весна».

Юноша успел устроить на своей странице в «Фейсбуке» видеотрансляцию. События происходили на улице Белецкого, 4 в Минске.

Сотрудники милиции долго не показывали Илариону свои удостоверения, не называли основание для задержания, представились только после неоднократных просьб сделать это.

Напомним, 25 июля несовершеннолетний Иларион вместе с родителями был вызван на заседание Комиссии по делам несовершеннолетних. В тот раз обошлось предупреждением, но "пригрозили штрафом, если будет еще 4 протокола, и даже спецшколой", писал парень на своей странице в «Фейсбуке».

"Друзья, спасибо за поддержку - со мной все хорошо. Протокола нет, оснований для задержания не было - менты как всегда совершают «самосуд». Лица и их фамилии зафиксировал, так что все будет хорошо! Жыве Беларусь - С Богом!" - написал позже Иларион.