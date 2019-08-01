Россияне отвыкают от «ящика» и ищут информацию в интернете 1 1.08.2019, 10:35

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Как изменился медиаландшафт в РФ?

Россияне стали значительно реже смотреть телевизор, они все больше предпочитают черпать информацию из независимых СМИ, блогов и социальных сетей. Такие тенденции зафиксированы в отчете «Левада-центра» «Российский медиаландшафт 2019: телевидение, пресса, интернет и социальные сети», — пишет РБК.

Телевидение остается основным источником информации для большинства россиян, но его аудитория постепенно снижается. Если 10 лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%. Реже всего получает новости по телевизору молодежь: 42% среди россиян до 25 лет против 93% среди людей 65 лет и старше. У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а социальные сети.

Среди основных телеканалов, из которых россияне черпают новости, лидируют «Россия 1» (снижение популярности с 57 до 48%, за год) и «Первый канал» (самое серьезное снижение — с 72 до 47%). За ними следуют НТВ (падение с 44 до 36%), «Россия 24» (с 38 до 31%) и РЕН ТВ (с 21 до 17%). Далее идут «5-й канал» (13%), «Звезда» (12%), ТВЦ (9%), ОТР (8%), «Москва 24» (6%).

Также респонденты упоминают «Культуру» (5%), РБК ТВ (4%), «Спас» (2%), Euronews (2%) и «Дождь» (1%).

Интернет и соцсети как источники новостей по значимости сегодня опережают все остальные источники информации, кроме ТВ. За 10 лет их аудитория выросла в три раза: с 9% до трети населения страны (34% — соцсети и 32% — интернет). В двух возрастных группах потребление новостей из соцсетей превышает долю ТВ: 64% против 42% у молодежи (18–24 лет) и 56% против 49% у респондентов от 25 до 34 лет.

Опросы фиксируют рост популярности интернет-агрегаторов новостей: декларируемое использование «Яндекс.Новостей» выросло с 29% в 2018 году до 39% в марте 2019 года, новостей Mail.Ru — с 11 до 15%.

Друзья, родные, соседи — четвертый по распространению источник информации для респондентов (18%).

Традиционные каналы (радио и газеты) за десять лет сократили свои аудитории более чем в два раза. Часто используют их для получения новостей лишь 15 и 12% соответственно.

Новым источником информации об окружающем мире становятся видеоблоги и видеоблогеры. Около трети россиян смотрят их раз в неделю или чаще (7% ежедневно), а среди респондентов до 25 лет — две трети (19% ежедневно). Telegram-каналы — регулярный источник новостей для 1% россиян.

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ. Доверие к телевидению сохраняют в первую очередь россияне старше 35 лет.

Растет доверие россиян к интернет-ресурсам и соцсетям: за десять лет измерений оно выросло в три-четыре раза и теперь колеблется вокруг 20%.

Приблизительная совокупная аудитория независимых СМИ, которые регулярно публикуют точки зрения, отличные от официальной позиции, на сегодняшний день составляет, по подсчетам «Левада-центра», порядка 35% россиян. Но только 6% респондентов регулярно использует сразу несколько независимых источников.

Около 72% населения пользуется интернетом «ежедневно», «практически ежедневно» и «несколько раз в неделю», выяснили социологи. В 2001 году таких было всего 2–3% россиян.

Около 45% граждан выходят в интернет «несколько раз в день» (среди молодежи 87 против 6% среди россиян старше 65 лет).

Регулярно соцсетями пользуется порядка 56% россиян (рост в 2,5 раза за восемь лет), никогда не пользовались ими около трети населения страны. Среди молодежи 85% посещают сети «ежедневно или практически ежедневно» против 8% в старшей возрастной группе.