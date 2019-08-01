В витебской многоэтажке залило пять квартир, но люди не могут получить компенсации 2 1.08.2019, 10:45

По словам пострадавших от ливня жителей, ЖЭУ не составляет актов залития.

В учреждении говорят, что ничего страшного нет, передает «Белсат».

Ночью 16 июля в Витебске шел сильный дождь, в результате чего затопило пять квартир в доме по проспекту Людникова 16-1. И вот уже полмесяца люди не могут добиться от местного ЖЭУ №14 составления акта залития.

«В 3:00 ночи начало капать между плитами с технического этажа. Сначала просто капало. Я спустился к соседке на 11-й этаж, чтобы предупредить, что у нее тоже скоро потечет, а когда вернулся в свою квартиру, то вода уже текла по стенам», – вспоминает происшествие Руслан Сабчук, житель квартиры №203, расположенной на последнем 12-ом этаже многоэтажки.

Руслан вызвал аварийную службу, но та не приехала – так как была ночь. Тогда он позвонил по номеру 115 – в единую диспетчерскую службу ЖКХ. Однако там тоже сказали, что теперь никто не приедет, по той же самой причине: уже ночь. Но заявку приняли и посоветовали подождать утра, когда придут специалисты из ЖЭУ.

Хозяину ничего не осталось, как только спасать свою квартиру самостоятельно. Мужчина отправил семью к родственникам, а сам вместе с тещею начал вытирать воду и подставлять различные емкости, чтобы вода не текла прямо на пол и мебель.

«Утром теща пошла в ЖЭУ, но это результата не дало, никто к нам не пришел. В квартире стало еще больше течь. Тогда я сам сходил в ЖЭУ №14 и написал заявление, которое зарегистрировали. Около 11.00 к нам пришли коммунальщики», – рассказывает Руслан Сабчук.

Проблему решили, залив другие квартиры

Мужчине объяснили, что в доме забилась ливневая канализация. Сотрудники ЖЭУ №14 ликвидировали причину затопления, а воду из технического этажа слили прямо Руслану в квартиру. После этого затопленными оказались квартиры с 12-го по 8-й этаж. То есть залитыми оказались целых пять квартир по одному стояку. И лишь около обеда 16 июля в квартирах почти перестало капать.

В результате затопления в квартире Руслана Сабчука отклеились обои, пожелтел потолок, разбух пол и мебель. И поскольку затопление произошло не по вине жильцов дома, они имеют право на компенсацию. Согласно Постановлению cовета министров от 21 мая 2013 г. №399 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений» для этого необходимо, чтобы сотрудники ЖЭУ прежде всего в день обнаружения происшествия составили акт залития квартиры, а потом, не позднее 20 дней, – дефектный акт. Однако этого почему-то до сих пор так никто и не сделал.

«Несколько дней я звонил в ЖЭУ №14 и спрашивал, когда они придут составить акт залития моей квартиры, но мне говорили, что ведущего инженера сейчас нет, а в ЖЭУ пока много работы в других домах», – сетует на ситуацию Руслан Сабчук.

ЖЭУ: «Нет ничего страшного»

Журналисты обратились напрямую в ЖЭУ №14, чтобы они сами прокомментировали такую ситуацию. Оказалось, проблема касается не только этого дома.

«У нас было 79 обращений по залитиям. А у нас два мастера и один ведущий инженер, именно они идут на обследования, придут и к вам тоже. Нет ничего страшного. Если факт залития был, они приходят, обследуют и составляют акт в любом случае», – рассказали в ЖЭУ №14.

«Несвоевременное составление акта может повлиять на размер компенсации»

Витебская правозащитница Ирина Третьякова в таких действиях ЖЭУ №14 видит явное нарушение прав граждан:

«Согласно действующему законодательству, акт залития квартиры составляется немедленно с момента обнаружения. Да, сейчас коммунальщики самостоятельно страхуют квартиры на последних этажах домов. Однако несвоевременное составление акта залития квартиры в дальнейшем может повлиять на размер страхового возмещения. В данной ситуации я советую жильцам в письменной форме обратиться в объединенный ЖРЭО города Витебска и предложить решить вопрос в досудебном порядке», – объясняет правозащитник.

По мнению Руслана Сабчука, вскоре их может затопить снова, так как буквально через три дня после происшествия пошел сильный дождь, и в коридоре рядом с квартирой из швов в плитах потолка закапала вода.