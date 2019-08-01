Риал превращается в туман: Иран деноминирует свою валюту и меняет ее название 2 1.08.2019, 10:50

Фото: Voice of America

Эта мера вызвана серьезными экономическими трудностями.

Правительство Ирана одобрило план по деноминации и переименованию риала, подтвердил глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Именно он еще в январе предложил убрать с иранской валюты четыре нуля, сообщает BBC.

"Сегодня кабинет министров принял решение убрать четыре нуля с нашей валюты и переименовать ее в туман", - заявил журналистам в Тегеране представитель иранского правительства Али Рабийи.

Эта мера вызвана серьезными экономическими трудностями и необходимостью облегчения денежных расчетов.

С прошлого года иранский риал стремительно терял свою стоимость.

Если три года назад его курс составлял 37 тыс. к одному доллару США, то в прошлом году иранская валюта торговалась из расчета 180 тыс. риалов к доллару.

Это произошло после того, как президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из ядерного соглашения 2015 года с Ираном и о возобновлении жестких санкций в отношении Тегерана.

У иранских пунктов обмена валюты тогда возникли огромные очереди, после чего иранские власти прибегли к драконовским мерам, арестовав владельцев обменников, у которых не было лицензии, и заморозив счета валютных спекулянтов.

Рыночный курс иранской валюты сейчас колеблется в пределах 120 тыс. за доллар, а официальный, установленный властями Ирана, составляет 42 тыс.

Это привело к тому, что люди, у которых нет банковских карт, вынуждены носить с собой огромные пачки денег, чтобы расплачиваться за повседневные товары и услуги, а от монет пришлось практически отказаться.

Наконец, кабинет министров своим решением, которое еще должно быть одобрено парламентом, фактически признал, что в стране назрела денежная реформа.

"Это вновь сделает эффективной национальную валюту, мы снова ведем в обращение монеты", - заявил Рабийи.

Туман был национальной валютой Ирана до денежной реформы 1932 года. (1 туман тогда равнялся 10 кранам, а 1 кран - 1000 динарам.)

Слово "туман" происходит от монгольского "тумен" - единицы в 10 000. Туменом в древней Монголии называлось также войско в 10 тыс. всадников.

Международный валютный фонд предсказывает, что в этом году экономика Ирана сократится еще на 6% в связи с действием санкций и ростом напряженности на Ближнем Востоке.