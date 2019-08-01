Фитнес-тренер поделился правилами питания для сброса веса 1.08.2019, 10:56

Грамотно выстроенное питание позволяет приятно снижать вес.

Правильное и сбалансированное питание не дает быстрого результата, но зато помогает телу, сбрасывая вес, не набирать килограммы, как это часто происходит при похудении, пишет healthinfo.ua.

Главная проблема тех, кто сбрасывает вес, - удержать свой результат похудения, большинство начинает вновь набирать потерянные килограммы. Фитнес-тренер одного из московских спортивных клубов Максим Кудинов поделился правилами питания, которые помогают добиться заветной стройности. По его словам, грамотно выстроенное питание позволяет снижать вес без отрицательных ощущений.

Для получения ожидаемого результата Кудинов советует дисциплинированно придерживаться установленных правил – это важное условие, если действительно хочется сбросить лишние килограммы.

Пятиразовое питание. Фитнес-тренер рекомендует принимать пищу каждые три часа. При этом следует прислушиваться к сигналам своего организма: не обязательно есть досыта, если вполне достаточно небольшого перекуса.

Уменьшать размеры порций. Максим Кудинов советует переходить на более мелкую посуду и следить за размером порций. За один раз нужно съедать не более 300 граммов пищи.

Углеводы – в первой половине дня. Фитнес-тренер советует взять за правило питаться по такой схеме: на завтрак и перекус до обеда употреблять углеводы в виде каш и фруктов, на обед и полдник есть овощи, клетчатку и белок, а на ужин – в основном белок. Употребляемые в этом порядке калории не отложатся в жировые запасы.

Завтракать и ужинать в одно время. Максим Кудинов считает завтрак обязательной частью рациона – завтракать он рекомендует полноценно, не позже двух часов после пробуждения. Ужинать следует минимум за два часа до сна.

Перекусывать орехами. Тренер считает очень полезным перекусывать орехами в небольшом количестве между приемами пищи.

Пить воду. По словам Максима Кудинова, пить чистую воду следует в течение дня – необходимо выпивать 1,5-2 литра.

Не жарить. Фитнес-тренер настаивает: жареные с добавлением жира блюда из рациона должны быть исключены.

Есть больше свежей пищи. Специалист советует не готовить блюда так, чтобы они выдерживали долгое хранение. Только со свежеприготовленной едой можно получить все необходимые полезные компоненты, подчеркнул он.