Авторитарное сотрудничество 1 1.08.2019, 11:08

Что визитеры из Узбекистана хотят получить от Беларуси?

Приветственные растяжки и флаги Узбекистана. Минск готовится к приезду президента этой страны Шавката Мирзиеева, который вчера прибыл в белорусскую столицу с официальным визитом. Встреча руководителей стран состоится сегодня, но уже известно, что главным вопросом станет экономическое сотрудничество, пишет сайт телеканала «Белсат».

Сборка белорусских тракторов и садовой техники в Узбекистане, изготовление хлопчатобумажных тканей, лекарств и кооперация в сфере ИТ. Чтобы обсудить реализацию этих проектов, как заявляют официальные СМИ, в Минск приехал президент Узбекистана. Государство с иной культурой, но с похожей логикой власти, говорит политолог Валерий Карбалевич:

«Логика недемократического управления, логика удержания власти в условиях недемократического политического режима – это логика, в принципе, похожа».

Развитию авторитарного партнерства поспособствовал прошлогодний визит Лукашенко в Ташкент. Торговля Беларуси и Узбекистана успела вырасти почти вдвое, но все еще остается скромной. За прошлый год Беларусь продала Узбекистану тракторов, сахара и лекарств на 96 миллионов долларов, а закупила хлопка и сухофруктов на 35 миллионов.

«Шанс улучшить торговлю между Узбекистаном и Беларусью есть, так как начинается он с очень низкой базы. Во время правления Узбекистаном Каримова отношения между Беларусью и Узбекистаном были очень слабые», – объясняет политолог Валерий Карбалевич.

Нового президента Узбекистана, по сравнению с умершим диктатором Каримовым, можно смело назвать либералом и реформатором. Мирзиеев выпустил из тюрем правозащитников и журналистов. Всемирный банк в прошлом году выдал ему 500 миллионов долларов на реформы: открытие рынка, развитие частных фирм, либерализацию цен. Без визы в Узбекистан могут приехать граждане 64 стран. Однако едут ли инвесторы?

«В страну вкладывают деньги только те инвесторы, которые получили личную гарантию от семьи Мирзиеева. Они опираются исключительно на доверие к сказанному, но не на законные гарантии собственности в этой стране», – рассказывает Надежда Атаева, узбекская правозащитница.

Инвесторов и рынки Узбекистан ищет как на Западе, так и на Востоке. Продемонстрировать белорусам свои товары в Минск приехали производители тканей, станков, вина и автомобильных деталей.

Минск же хочет продавать в Узбекистан не только МАЗы и тракторы. Недавно в Минске целых пять дней гостили представители Государственного комитета оборонной промышленности Узбекистана.