Под Волковыском привели в порядок старинное иудейское кладбище 1.08.2019, 11:19

Местечко Изабелин Волковысского района — один из ярких примеров поликонфессиональности Беларуси.

A явное тому свидетельство — местное кладбище, где еврейский, католический, православный и протестантский участки находятся на одной линии, пишет nn.by. Вроде и обыкновенное белорусское местечко, но с какой историей!

Первые шаги по восстановлению еврейского участка кладбища были предприняты еще в прошлом году, когда общими усилиями там навели порядок, почистили и описали мацевы.

В этом же году здесь работал первый волонтерский лагерь «Изабелин-2019», инициированный Белорусским добровольным обществом охраны памятников истории и культуры.

Под руководством Юрия Мелешкевича и Виталия Амельковича волонтеры общества и молодежь из католических парафий Изабелина и Подороска расчистили большую часть территории иудейского участка и здание синагоги в Изабелине. В свою очередь, Антон Астапович составил азимутальный план иудейского и протестантского кладбищ.

Но кроме работ, участников лагеря ежедневно ждала насыщенная программа. На агроусадьбу «Зеленый Дуб» (Подороск), где жили волонтеры, приезжали известные культурные и общественные деятели.

Участники лагеря прослушали лекции от Антона Астаповича, Алеся Кравцевича, Татьяны Петровой, Геннадия Семенчуку, Малгожаты Коженевской. Благодаря Андрею Колосу увидели будущую экспозицию музея в имении Подороск, побывали на выступлениях Виктора Шалкевича и Владимира Орлова.

Организаторы сообщают, что планируется лагерь и в следующем году.