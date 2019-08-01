США ввели санкции в отношении главы МИД Ирана 1.08.2019, 11:30

Мохаммад Джавад Зариф

Фото: AP

Моххамад Зариф назван Вашингтоном международным олицетворением иранского режима.

Администрация США внесла министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в санкционный список. Как сообщается из правительственных кругов в среду, 31 июля, в отношении Зарифа введены санкции из-за того, что министр является "международным олицетворением режима, который проводит пропагандистские и дезинформационные кампании в поддержку ядерной программы Ирана, баллистических ракет и террористических сетей", сообщает "Немецкая волна".

Новые санкции, введенные в отношении Зарифа могут еще больше усилить напряженность между США и Ираном, отмечает агентство dpa. При этом Зариф сможет и в дальнейшем посещать штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Ранее, в июне, США ввели санкции в отношении главы Ирана, аятоллы Али Хаменеи и ряда высокопоставленных членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки с Ираном. Последовавшие за этим санкции в отношении нефтяного и банковского секторов в Вашингтоне хотят принудить Иран к заключению новой сделки на более жестких условиях. 59-летний Мохаммад Джавад Зариф, учившийся в США в университете Сан-Франциско, участвовал в подготовке ядерного соглашения. Кроме того, Зариф был постпредом Ирана при ООН с 2002 по 2007 годы.