«Баста!»: Освободить мозг от оков 3 Алесь Круткин

1.08.2019, 11:35

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Алесь Круткин

Перемены начинаются с первого шага.

Главное - это вернуть людям надежду. Надежда подобна искре от огнива, которым люди зажигали костер, чтобы согреться в непогоду и приготовить пищу после тяжелого изнурительного рабочего дня. Она - как купальский огонь, зажженный летней ночью. А когда ночь светлее - найти папараць-кветку проще.

Главное - это вернуть людям смелость. Без смелости любые начинания будут упираться в колючую проволоку обыденности и серости. Смелость рождает креатив, драйв, энергию. Города берет и горы сдвигает — это про нее. Смелость возвращает молодость, даже если человеку 60 или больше.

Главное - это дать мозгу белоруса эндорфины. Их многим не хватает больше, чем кислорода. Белорусы умеют радоваться жизни, когда есть повод. Перемены начинаются с первого шага. Улыбнуться случайному прохожему, протянуть руку будущему соратнику. Освободить мозг от оков, наброшенных 25 годами диктатуры. Освободить страну.

«…Факел еще горит, и, пока он горит, для всех нас остается шанс озарить завтрашний день, шанс на светлое будущее. Эта надежда придает моей жизни смысл…», говорил когда-то Роберт Фрэнсис Кеннеди. Хорошие слова. Давайте прислушаемся к ним.

Алесь Круткин, «Баста!»

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