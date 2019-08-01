Как друг Лукашенко и его партнер прибрали к рукам медиабизнес Беларуси 8 1.08.2019, 12:17

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На медиарынке нашей страны произошли интересные перестановки.

Контроль над существенной долей рекламных потоков на радио и телевидении получили структуры, подконтрольные Сергею Тетерину и Леониду Минцу. Первый часто появляется в компании Александра Лукашенко и за последние 5 лет сделал успешную бизнес-карьеру, второй обрел известность после женитьбы на певице Алесе, пишет tut.by.

Из истории вопроса

Во времена перестройки выпускники Московского инженерно-строительного института и игроки вузовской команды КВН создали Молодежное творческое производственное объединение «РТВ» (Радио и Телевидение). По сведениям журнала «Итоги», это была «серия кооперативов, занятых организацией и проведением телеконкурсов». Среди основателей был и будущий министр печати Михаил Лесин. Вскоре «РТВ» была преобразована в рекламное агентство Video International (VI), в котором стали заниматься распространением и созданием рекламных роликов для телевидения. Спустя 20 лет «Видео Интернешнл» стало крупнейшим продавцом телевизионной рекламы в Восточной Европе, контролируя 70% национального рынка. В Беларуси работала компания «Видео Интернешнл — Минск».

В апреле 2010 года владельцы (на тот момент крупнейшие доли в компании были у Юрия Заполя и Владимира Голубева) продали VI структурам банка «Россия» Юрия Ковальчука, «Сургутнефтегазу» и хозяину «Северстали» Алексею Мордашову.

В 2015 году российская компания решила сконцентрировать усилия на внутреннем рынке и поэтому стала покидать страны СНГ, в том числе Беларусь, сказал Игорь Новицкий, который на протяжении 16 лет возглавлял «Видео Интернешнл — Минск».

Новицкий закончил политехнический институт и нархоз. С 1992-го по 1997 год работал в Приорбанке, далее на протяжении трех лет был гендиректором рекламно-коммерческой дирекции Белтелерадиокомпании. В начале нулевых помимо руководящей должности получил и долю «Видео Интернешнл — Минск».

В 2015 году Новицкий вместе с российскими партнерами продали свои доли в «Видео Интернешнл — Минск». Однако он продолжал оставаться генеральным директором компании.

В мае 2016 года новые собственники «заочно уведомили» Игоря Новицкого о досрочном расторжении контракта. «Такое решение приняло собрание акционеров. Причины мне неизвестны», — сказал журналистам Новицкий.

Имена новых собственников преобразованной компании «ВиАйБел» стали известны лишь недавно. Первым об этом сообщил ресурс belsled.org. Как следует из информации регистра юрлиц, «ВиАйБел» на 99% отошел компании «ФлуменИнвест», которая на 50% принадлежит известной фирме Сергея Тетерина «БелГлобалСтарт» и кипрскому офшору, который связывают с Леонидом Минцом.

Игорь Новицкий сказал, что с «господином Тетериным не знаком», а последний раз общался с Леонидом Минцом «где-то за месяц» до расторжения контракта и речи об уходе не поднималось.

Игорь Новицкий также отметил, что «Видео Интернешнл — Минск» была прибыльной компанией, но цифры назвать отказался. Он не стал комментировать нынешнее положение дел и разговоры о том, что может быть создан единый национальный селлер. С мая 2018 года Игорь Новицкий работает директором программной дирекции телеканала ОНТ.

В настоящее время «ВиАйБел» является одним из крупнейших продавцов рекламных возможностей на белорусском медиарекламном рынке, говорится на сайте компании. Фирма продает рекламный эфир телеканалов ОНТ, «Россия-Беларусь», СТВ, «Мир», ВТВ, «ТВ 3», «БелМузТВ» и Europa Plus TV Беларусь. Суммарная аудиторная доля обслуживаемых VIBel телеканалов — 33%, а среднесуточный охват населения республики — 54%. С 1 января 2019 года компания открыла продажи рекламы на радио с большим пулом стратегически значимых станций: «Радио Рокс» и «Русское Радио», и на эксклюзивной основе — «Юмор FM», «Авторадио», «Радио Relax».

Как Минец и Тетерин стали медиамагнатами?

Сергей Тетерин в советское время добился успехов в молодежном теннисе, был капитаном мужской сборной Беларуси, которая с помощью Максима Мирного и Владимира Волчкова пробивалась в полуфинал Кубка Дэвиса. Тетерин приобщил Александра Лукашенко к теннису, со временем став одним из самых близких к нему людей. Сейчас его часто можно увидеть в составе лукашенковского пула на неформальных мероприятиях.

Тетерин на протяжении многих лет занимал ответственные посты в спортивной отрасли. Он был первым заместителем министра спорта и туризма, помощником Лукашенко, директором олимпийского спорткомплекса «Раубичи», директором Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису, вице-президентом Национального олимпийского комитета.

В 2012 году из-за неудачного выступления белорусских спортсменов на летних Олимпийских играх в Лондоне Тетерин и тогдашний помощник Лукашенко по спорту Игорь Заичков со скандалом покинули свои должности и вскоре занялись бизнесом. Подконтрольные им компании стали заниматься продажами мебели, алкоголя, продуктов питания, сельхозтехники, кормов для животноводства.

По словам наших собеседников, Леонид Минец пробовал заниматься разными бизнесами. Одним из них стал телеканал «БелМузТВ», белорусская версия одноименного российского музыкального канала. В 2011 году он женился на дочери лидера ансамбля «Сябры» Анатолия Ярмоленко Ольге, более известной как певица Алеся. С тех пор бизнес Минца пошел в гору. «Его ключ успеха не только в жене, а в новом бизнес-партнере [Сергее Тетерине]», — считают собеседники..

Но медиабизнес Тетерина и семьи Минец одной «ВиАйБел» не ограничивается.

Реализацией рекламных возможностей телеканалов Белтелерадиокомпании («Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 5» и НТВ-Беларусь) и ТНТ International занимается компания «Алькасар Медиа Сервис». Суммарная аудиторная доля каналов, обслуживаемых этой компанией, в 2018 году составила 49%, говорится на сайте компании.

В свое время это была белорусская «дочка» сейлз-хауза «Газпром-Медиа». Однако сейчас ее учредителем выступает кипрская компания. Адрес и контактные данные «Алькасар Медиа Сервис» совпадают с компанией «Трио Медиа», которая является ретранслятором развлекательного телеканала ТНТ в Беларуси (белорусское название — ТНТ International). Основными долями «Трио Медиа» владеют Сергей Тетерин (40%) и Ольга Минец (39,9%). Остальная часть принадлежит фирме «АМГ-Информ», следует из данных Единого государственного регистра юридических лиц. Стоит отметить, что в свое время в Беларуси прекращалась трансляция ТНТ. Однако в 2015 году он вернулся в кабельные сети. Это произошло вскоре после того, как директором «Трио Медиа» стал Сергей Булацкий, бывший замминистра информации.

«Трио Медиа» с 2017 года принадлежит еще и 50% компании «Добровидение», которая является правообладателем телеканала ВТВ. Сетка вещания этого канала в основном состоит из продукции российского СТС.

Минец и Тетерин зарабатывают деньги и в интернете. В 2016 году на рынке появилась компания «ЭнтерНэтАВ», которая на 80% принадлежит Ольге Минец. За прошедшее время компания успела занять весомую долю на белорусском рынке, реализуя рекламу на ряде белорусских и российских ресурсов.

Интересно, что в учредительных документах компаний нам не удалось найти упоминаний про Леонида Минца. «Остальные — это номинально, де-юре. Всем рулит Леонид», — утверждают в один голос три участника рекламного рынка, отвечая на вопрос о роли Минца. Получить комментарий у Леонида Минца и Сергея Тетерина не удалось. В 2018 году в интервью «Комсомольской правде в Беларуси» Ольга Минец говорила, что ее семья живет на две страны — Беларусь и Кипр.

Будущее — единый оператор?

Белорусский рекламный рынок переформатировался на манер российского, считает владелец одного из агентств. Он имеют в виду, что контроль над ним получили структуры, близкие к руководству страны. В 2016 году крупнейшие российские медиахолдинги — ВГТРК, «Первый канал», «Газпром-Медиа» и Национальная медиагруппа договорились о создании единого продавца рекламы. Каждый из четырех холдингов владеет 25% в компании «Национальный рекламный альянс».

По информации журналистов, и в Беларуси велась речь о создании единого оператора.

В начале этого года на совещании у Александра Лукашенко по обеспечению информационной безопасности государства один блок вопросов касался рекламного рынка Беларуси. «Надо посмотреть, как его можно защитить, если в этом есть определенная нужда. Словом, в каком направлении, в каком контексте мы будем действовать в плане рекламы в СМИ, чтобы эти деньги остались прежде всего у нас в стране, у вас — ведущих средств массовой информации», — отметил белорусский лидер. Также назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ. «Но ее надо сделать такой, чтобы ей доверяли люди и, прежде всего, СМИ, которые будут подлежать этой оценке», — сказал Лукашенко.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт говорила, что на рассмотрение Александру Лукашенко внесено предложение о создании в стране новой системы медиаизмерений. От функционирования данной системы напрямую зависит финансовое состояние СМИ. Лукашенко были предложены разные варианты организации процесса: «от привлечения зарубежной международно признанной исследовательской компании до организации собственного государственного измерителя».

Последние отчеты ряда государственных телеканалов и радиостанций показывают, что в настоящее время замерами аудитории занимается частное предприятие «Реальное измерение», директором которого является бывший заведующий сектором социологии СМИ и ИТ Института социологии НАН Беларуси Виталий Студент. А вот заказчик исследований — «АМГ-Консалт», контактные данные которой совпадают с вышеупомянутой «Трио Медиа».

— Существуют две системы продаж: по минутам и по стоимости пункта рейтинга (GRP). Во всем мире вторая методика более распространена, поскольку позволяет точнее попадать в аудиторию. Международные бренды должны быть уверены в точности замеров, поэтому хотят работать с проверенными структурами. В Беларусь не для всех открыт вход, — говорит участник рекламного рынка.

Белорусские госСМИ периодически жалуются на недостаточный заработок от рекламы. Они бы хотели иметь больший доход, чтобы избавиться от бюджетных дотаций. В 2019 году на СМИ выделили более 151 миллиона рублей. Из них 130 млн предназначено телевидению и радио.