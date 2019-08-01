В Украине Ляшко предложил Кличко объединиться 5 1.08.2019, 12:09

Олег Ляшко

Фото: ТАСС

Лидер «Радикальной партии» предложил мэру Киева быть вместе в оппозиции к Зеленскому.

Нардеп Верховной Рады Украины VIII созыва, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко предложил мэру Киева Виталию Кличко объединиться.

Градоначальник ответил на предложение — поднял вверх большой палец руки, рассказал политик в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, сообщает "Главред".

По словам Ляшко, он сделал предложение Кличко в среду, 31 июля.

"Друзья, привет, у меня есть для вас замечательная новость — для каждого украинца, для каждого человека, который переживает за судьбу и будущее нашего государства", — сказал политик.

"Радикал" добавил, что "предложил Кличко — законно избранному мэру Киева — объединить наши усилия для того, чтобы остановить наступление "зеленой чумы" на самоуправление Киева и захват Украины".

"Виталий показал вот так (Ляшко поднял вверх большой палец правой руки — Ред.). Это прекрасная новость…", — утверждает лидер "Радикальной партии".