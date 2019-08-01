The Telegraph: Британия, борись против режимов-изгоев 1.08.2019, 12:30

Благополучию страны грозят не брюссельские бюрократы, а русские ракеты.

Теперь, когда Борис Джонсон произвел серьезные перестановки в министерской команде Великобритании, основная задача которой состоит в обороне королевства, крайне важно, чтобы это привело к совершенно новым методам и способам реализации внешней политики Британии. При Терезе Мэй слишком часто определяющей характеристикой взаимодействия Британии с внешним миром были демагогия, лавирование и нерешительность, пишет The Telegraph, (перевод - inosmi.ru).

Единственный раз Британия заняла решительную позицию после отравлений в Сослбери, когда даже не любящая рисковать Тереза Мэй была вынуждена принять жесткие меры, чтобы наказать Россию за причастность к самой страшной химической атаке в Европе после Второй мировой войны.

При этом угрозы Мэй усилить борьбу с деятельностью русских в Британии имели мало последствий. Российские разведывательные службы сегодня деятельно восстанавливают шпионские сети, которые были ликвидированы после нападения в Солсбери.

Новой министерской команде Джонсона необходимо занять более активную и деятельную позицию, если Британия намерена восстановить принадлежащее ей по праву место в центре мировой политики, а также обеспечить более надежные средства защиты страны.

Во время гонки за лидерство в Консервативной партии Джонсон подавал обнадеживающие сигналы, говоря о том, что он серьезно интересуется этими вопросами. Он написал председателю специального комитета по обороне Джулиану Льюису (Julian Lewis): «Мы слишком давно требуем от вооруженных сил слишком многого, выделяя им при этом слишком мало ресурсов». А потом он заявил, что Британия «превысит минимальный показатель НАТО по военным расходам в два процента». В качестве одного из первых шагов на посту премьер-министра он решил посетить военную базу в Фаслейне, где размещены силы ядерного сдерживания с ракетами «Трайдент», подав тем самым четкий сигнал о своей персональной поддержке военных.

Назначения на ключевые министерские посты, связанные с национальной безопасностью — а это Министерство иностранных дел, Министерство обороны и Министерство внутренних дел — также свидетельствуют о продуманном и решительном подходе правительства.

Доминик Рааб (Dominic Raab), Бен Уоллес (Ben Wallace) и Прити Пател (Priti Patel) имеют репутации прямых и откровенных руководителей, и они вряд ли будут уклоняться от решения трудных вопросов. А поскольку на британском горизонте маячат многочисленные новые угрозы, Соединенное Королевство больше не может занимать пассивную позицию, если хочет гарантировать себе успешное будущее после Брекзита.

Люди типа Барри Гардинера (Barry Gardiner), ставшего путеводной звездой в теневом кабинете лейбористов, несут полную ерунду, когда блаженно заявляют (как сделал недавно Гардинер в интервью Би-Би-Си), что выход из ЕС негативно повлияет на безопасность Британии. Брюссель абсолютно ничего не делал для защиты нашей страны. Выполнять эту функцию помогает НАТО и трансатлантический альянс.

Нет, истинные угрозы нашему благополучию исходят из стран-изгоев, таких как Россия и Иран.

Например, ожидаемое на этой неделе прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности создает вполне реальную перспективу начала новой гонки вооружений между западными демократиями и Москвой.

Этот договор находится под угрозой, потому что его нарушила Россия, разработавшая новое поколение мобильных ракет средней дальности, которые трудно обнаружить, и которые могут нанести удар по целям в Европе в считанные минуты. Администрация Трампа говорит, что выйдет из этого соглашения, заключенного в 1987 году между Вашингтоном и Москвой, если русские не согласятся выполнять его условия.

А поскольку Россия не подает никаких знаков о своем намерении сделать это, крах ДРСМД может положить начало гонке вооружений, которая способна полностью уничтожить механизмы контроля вооружений, созданные после холодной войны.

Один из ведущих британских экспертов по контролю над вооружениями сэр Адам Томсон (Adam Thomson) считает, что прекращение действия ДРСМД может стать переломным моментом в отношениях между Россией и Западом. «Это указывает на опасную утрату доверия между Москвой и Вашингтоном. Ни одна из сторон не может себе позволить ядерную конфронтацию, когда допустимый предел ошибки так мал», — заявил он.

Нашему благополучию грозят не брюссельские бюрократы, а русские ракеты, и для преодоления этой и других угроз Британия должна взаимодействовать со своими главными союзниками, такими как США. В этих целях министру иностранных дел Раабу следует объединить усилия с США в противодействии другому государству-изгою — Ирану, отказавшись от неэффективной политики Мэй, которая выступала против Вашингтона в этом вопросе.

Еще одна область, где возможны улучшения, это Совет национальной безопасности, где Джонсон уже уменьшил количество членов из числа министров.

С момента создания Совета национальной безопасности в 2010 году его возглавляют дипломаты. Сейчас им руководит член кабинета министров сэр Марк Седвилл (Mark Sedwill). Однако существуют серьезные доводы в пользу того, чтобы совет возглавил высокопоставленный военный, обладающий экспертными знаниями по вопросам обороны. В этой связи упоминались имена отставного генерала сэра Ричарда Барронса (Richard Barrons) и бывшего первого морского лорда адмирала сэра Джорджа Замбелласа (George Zambellas).

Если в самом сердце государственной машины будет работать опытный специалист по вопросам обороны и безопасности, Джонсону будет намного легче решать многочисленные проблемы, ожидающие его впереди.