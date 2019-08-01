В Бресте на валуне в Городском саду проступили очертания лика Богородицы? 5 1.08.2019, 12:38

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Брестчане заметили похожий на икону Божией Матери контур.

Предметом обсуждения в соцсетях стало пятно на валуне, который установили в центре обустроенного в этом году Городского сада. Оно похоже на лик Богородицы с младенцем Иисусом, который обычно изображают на иконах, пишет kp.by.

Известно, что камень привезли с Красного двора на окраине Бреста - его достали из карьера. Многотонный камень поставили на насыпь на пересечении аллей еще в марте, но лика Богородицы никто на нем раньше не замечал.

Необычное наблюдение брестчане уже обсуждают в соцсетях. Одни считают это добрым предзнаменованием, другие - только лишь плодом воображения.