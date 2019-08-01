Ученые нашли в красном вине сильный антидепрессант 2 1.08.2019, 12:41

Исследователи провели эксперименты на мышах, которые испытывали длительный стресс.

Красное вино содержит ресвератрол — природный антиоксидант, добываемый из виноградной кожуры и косточек. Это соединение помогает в борьбе с депрессией и тревогой, выяснили ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало. Об этом пишет журнал «Нож» со ссылкой на Medical Xpress.

«Ресвератрол может стать эффективной альтернативой препаратам, применяемым в лечении депрессии и тревожного расстройства», — пишут авторы исследования.

В предыдущих работах говорилось, что ресвератрол обладает эффектом, схожим с антидепрессантами. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, как этот компонент влияет на выработку гормонов стресса.

Исследователи провели эксперименты на мышах, которые испытывали длительный стресс. Это привело к активной выработке в их организме гормона кортикостерона и накоплению в мозге фермента PDE4, связанного с развитием депрессии и тревожности.

В пищу грызунов добавляли винный компонент ресвератрол. Как выяснилось, он подавлял аккумуляцию в мозге PDE4, снижал уровень тревожности у подопытных грызунов и улучшал их психическое состояние.