«Развод» абонента или обычное СМС от оператора? 1 1.08.2019, 12:57

Белорус хотел получить скидку от оператора, но вместо этого лишился денег на счету.

Читатель Сharter97.org считает, что оператор life:) умышленно вводит своих пользователей в обман, рассылая двусмысленные сообщения с предложением смены тарифа:

«Итак, начну с того, что имею в пользовании сим-карту «Лайф», как второстепенную для приема входящих звонков, никакого баланса на ней нету Интернетом на данном номере не пользуюсь вообще, услуга передачи сотовых данных отключена на телефоне и в связи с балансом равным нулю. В один из дней мне пришло CМС с текстом: «Твой тариф Шейк на полгода за 7.90 руб/мес вместо 11.90! Чтобы получить скидку, просто отправь 1 в ответ на это СМС до 11.12 25.07.2019. Инфо https//life.com.by/sh-fkn».

Прочитав это сообщение я понял, что мне не предлагают переход на новый тариф, а предлагают мой тариф «Шейк» за льготную цену. Никакого намека на переход на новый тариф лично я здесь не увидел. Подумал, что, может когда-нибудь буду использовать этот номер и скидка пригодится, ведь это нормальное предложение – платить в полтора раза дешевле от изначальной цен

Недолго думая, я отправил «1» в ответ на данное сообщение и получил сообщение: «Ваш новый тариф Шейк: 300 минут во все сети, безлимит для соцсетей и мессенджеров, 5 ГБ для всего остального за 7.90 руб/мес. Чтобы получить скидку, не забывайте своевременно оплачивать тариф» и далее: «Чтобы получить 300 минут во все сети, безлимит для соцсетей и мессенджеров, 5 ГБ для всего остального, пополните, пожалуйста, счёт до 7,90 руб.»

То есть, мне, по сути изменили тарифный план на новый, введя в заблуждение, прислав сообщение, которое можно понимать по-разному, поскольку, если бы «Лайф» предлагал перейти на новый тарифный план, почему оператор не пишет СМС типа «Перейди на новый тариф «Шейк» за 7.90 вместо 11.90 руб/мес на полгода?» Почему я как абонент, должен догадываться, что они имеют в виду?

Далее мне пришло сообщение: «Ваша задолженность по обязательства составляет 7,90 руб, доступ к услугам заблокирован. Пожалуйста, пополните счет».

Я был удивлен, что без каких-либо уведомлений, предупреждений у меня списали денежные средства, да еще и при нулевом балансе, что я думал невозможным, поскольку «Лайф» всегда отключает услуги при нулевом балансе, дабы не зайти в минус.

Повторно хочу пояснить, что услугой передачи данных я не пользуюсь на этом номере, ту ссылку, которую прислал оператор в первом сообщении я не считаю ознакомлением с условиями, поскольку я не обязан пользоваться услугой передачи данных, считаю, что, если бы у оператора была цель добросовестно уведомить абонента о том, что это не бесплатно, добавить одно предложение о том, что это не бесплатно, проблем бы не составило, но оператор этого не сделал, а скинул ссылку на какие-то правила, которые, уверен, мало, кто читает – это раз, а во-вторых, оператор не подумал, что человек может не пользоваться «интернетом», соответственно ссылка не является ознакомлением с условиями.

Самое интересное, что таких ситуаций в общем количестве очень много, я в этом уверен, но людям проще заплатить эти копейки, чем как-то ставить этого хитросделанного оператора на место путем публикации статей на новостных ресурсах с целью привлечения внимания к проблеме. Я соглашусь, что 7.90 – это копейки в рамках одного человека, а вот, если посчитать, сколько таких абонентов в целой абонентской сети, то тут будет крупная сумма. Как говорится, с миру по нитке – голому рубашка.

Лично я считаю, что «Лайф» умышленно вводит в заблуждение своими сообщениями абонентов, присылая двусмысленные сообщения, которые вы как хотите, так и понимайте и не уведомляет в должной мере о том, что речь идет о смене тарифного плана и о том, что будут списаны денежные средства с целью того, чтобы неправильно понявшие суть предложения абоненты присылали ответные сообщение на получение скидки, а им потом в ответ списание денег. Таким образом, я считаю, что это, можно сказать, «красивый», может даже и юридически корректный, при некоторых обстоятельствах «развод» абонента на денежные средства, но «Лайф» не учел тот факт, что услугой передачи данных человек может не пользоваться и их видимость того, что они уведомляют абонента с условиями акции, при выключенной услуге передачи данных не работает, тогда что?

Все это, по моему мнению, некорректная передачи информации оператором с целью минимальной информированности абонентов, чтобы информация о предложении была не в сообщении, а бог знает где, чтобы никто не заморачивался с ознакомлением, а тупо присылали в ответ «1».

Как считаете вы, уважаемые читатели, кто в этой ситуации прав, а кто нет?», - подытожил читатель Сharter97.org.