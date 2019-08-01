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Как журналист покупала чернику в Барановичах, а потом проверила ягоду на содержание радиации

  • 1.08.2019, 13:06

Сезон сбора грибов и ягод в самом разгаре, и желающих на этом заработать немало.

Но можно ли спокойно покупать такую продукцию «с рук», ведь лесные дары накапливают радиацию. К тому же на пару недель назад на рынке в Пинске уничтожили 17 килограммов черники – в некоторых пробах ягод содержание цезия-137 было выше нормы практически в два раза. Корреспондент intex-press.by Ирина Плюто проверила, насколько безопасна черника, которую продают в Барановичах, а также узнала, где проводят анализ на содержание радионуклидов и сколько это стоит.

«Знаю, что чистая, и без ваших документов»

На мини-рынке в Северном микрорайоне, куда я отправилась в поисках черники, все продавцы в один голос твердили, что ягода «только из леса», что собирали ее «недалеко от Барановичей» и что черника «чистая». Но справки, подтверждающей безопасность товара, ни у кого не оказалось.

Правда, один мужчина заявил, что собранную чернику всегда сдает на анализ его жена. Но когда я попросила предъявить документ, ответил, что супруга «ушла вместе со справкой».

В Текстильном микрорайоне черникой торговала только одна женщина. Узнав цену (а стоила ягода 4 рубля за литр), я поинтересовалась, где ее собирали.

– Да тут, недалеко, возле Лесной.

– Точно? Вы меня не обманываете? – не унималась я, чем вызвала у женщины подозрение. – А справка у вас на ягоду есть?

Продавец обиженно ответила:

– Не хотите – не покупайте, вас никто не заставляет. А я и без всяких справок ваших знаю, что она чистая. Всю жизнь там чернику собираю, и никто еще не умер.

Так как ягода мне нужна была для проверки в лаборатории, я купила литр. Женщина, увидев деньги, сменила гнев на милость и даже пересыпала чернику в свой пакетик.

«Торговать радиоактивной ягодой на рынке не получится»

Анализ лесных даров на содержание цезия-137 в нашем городе можно провести в нескольких местах. Подобные пункты ветеринарного контроля есть на всех трех городских рынках – «Полесском», «Универсальном» и «Алексеевском». Также проверить грибы или ягоды можно в Барановичском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Свою чернику я понесла в лабораторию на Полесский рынок. Но перед этим решила пробежаться по рынку и посмотреть, как там обстоят дела со справками.

В отличие от мини-рынков, черники на рынке «Полесский» было достаточно. У первого же продавца, торгующего лесной ягодой, я поинтересовалась наличием документа. Без всяких вопросов парень показал мне небольшой листочек с печатью и записью о том, что продукция прошла контроль. К кому бы я ни подходила, справка была.

– Здесь постоянно ходят два врача – мужчина и женщина – и проверяют все и у всех, – рассказал мне мужчина, который торгует ягодами и грибами на рынке не первый год. –

Поэтому торговать радиоактивной ягодой здесь не получится.

Большинство продавцов, по словам собеседника, сами несут товар на анализ, не ожидая, «пока за ними придут». Стоит это недорого: за ягоду –

1 рубль, за грибы – 1,5 руб.

На чистую продукцию выписывается справка, где указаны фамилия продавца, сколько грибов или ягод он привез на продажу, до какого времени может торговать. На обороте – фактическое содержание цезия-137, заверенное печатью.

Можно есть спокойно

Убедившись, что вся черника на рынке, судя по справкам, «чистая», я отправилась в лабораторию. Находится она в административном здании и представляет собой небольшую комнату.

Мою чернику попросили пересыпать в небольшую емкость, взвесили и поместили в специальный прибор, который определяет содержание цезия-137.

Результаты были готовы буквально через минуту.

– Все в порядке, можете есть спокойно. Содержание цезия 35 Бк/кг при норме в 185Бк/кг, – объявил специалист. – Для грибов норма выше – 370 Бк/кг.

Как оказалось, анализ для покупателя бесплатный. Единственное, если захотите провести подобный анализ, берите с собой не менее литра ягод или грибов.

Со спокойной душой и верой в людей (ведь женщина-продавец меня не обманула) я отправилась употреблять свою «чистую» чернику. Но для себя решила однозначно: если буду покупать лесные дары, то только на рынках, где продукция проверена.


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