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Жириновский назвал причиной лесных пожаров «лазеры из-за рубежа»

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  • 1.08.2019, 13:18
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Владимир Жириновский
Фото: ТАСС

Российский политик увидел «иностранный след» в горящих лесах Сибири.

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной масштабных лесных пожаров в Сибири могло стать воздействие лазеров из-за границы, сообщает РИА "Новости".

"Из-за рубежа сегодня легко воздействовать: лазерные лучи – и заполыхает любой лес", - сказал Жириновский в рамках Всероссийского образовательного молодежного форума "Территория смыслов".

Среди возможных причин возгораний российский политик также назвал высокую температуру воздуха и отсутствие дождей, поджоги, а также действия черных лесорубов, которые хотели скрыть следы своих преступлений.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.


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