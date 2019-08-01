Любовь Соболь: Кремлю грозит политический кризис 2 1.08.2019, 13:35

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Любовь Соболь

Фото: ТАСС

Объявившая голодовку российская оппозиционер призывает власти провести честные и свободные выборы в Мосгордуму РФ.

Российский оппозиционер Любовь Соболь призвала российские власти провести честные и свободны выборы в Мосгордуму, заявляя, что в противном случае будут проводиться еженедельные уличные протесты, а уровень недовольства населения будет расти, передает «Голос Америки».

31-летняя Соболь – соратница оппозиционера Алексея Навального и одна из 16 независимых кандидатов, не допущенных на сентябрьские выборы в Мосгордуму, которые считаются генеральной репетицией национальных парламентских выборов 2021 года.

В знак протеста Соболь объявила голодовку.

Власти настаивают, что не допустили Соболь и ее коллег к участию в выборах, поскольку им не удалось набрать достаточное количество подлинных подписей избирателей, что является обязательным условием регистрации.

Соболь предупреждает, что Кремлю грозит политический кризис.

По ее словам, кризис не будет разрешен, пока власти не поймут, что люди, требующие политических представителей, которые учитывают их мнение и волю, никуда не уйдут, и что Москва и вся страна изменились. Людей больше нельзя игнорировать, подчеркнула Соболь в интервью Reuters.

Она настаивает, что самое главное сейчас – проводить регулярные, но мирные протесты и не сдаваться.

Путин и Кремль никак не комментируют противостояние.