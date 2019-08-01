Простейший математический пример озадачил Сеть 19 1.08.2019, 13:48

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Пользователи Сети разделились на два лагеря, защищая свои варианты решения задачи.

Пользовательница Twitter с ником pjmdolI опубликовала простейший пример по математике и попросила помочь с решением. В итоге юзеры в комментариях разделились на два противоположных лагеря, каждый из которых защищал свое решение, пишет korrespondent.net.

Опубликованный пример выглядит так - "8 ÷ 2 (2+2) = ?". Пользователи разделились во мнениях. Одни полагали, что правильный ответ - 16. В то же время другие настаивали на результате 1.

Автор поста отметила, что сама решала пример в следующей последовательности: действие в скобках, умножение, деление.

В то же время один из комментаторов предположил, что оба решения являются правильными, в зависимости от того, чему отдать предпочтение - умножению или делению.