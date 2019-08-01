Какие магазины и ТЦ Минска будут в августе устраивать распродажи 5 1.08.2019, 13:47

1,490

Можно найти товары с хорошей скидкой.

Столичные универмаги и торговые центры в августе по традиции будут устраивать дни скидок на непродовольственные и продовольственные товары. Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Tut.by посмотрел, куда идти за товарами по сниженным ценам.

К примеру, «Торговый дом «На Немиге» будет с 1 по 4 августа продавать непродовольственные товары со скидкой 30%, а продовольственные — 5%.