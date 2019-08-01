Какие магазины и ТЦ Минска будут в августе устраивать распродажи

Какие магазины и ТЦ Минска будут в августе устраивать распродажи5
- 1.08.2019, 13:47
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Можно найти товары с хорошей скидкой.
Столичные универмаги и торговые центры в августе по традиции будут устраивать дни скидок на непродовольственные и продовольственные товары. Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Tut.by посмотрел, куда идти за товарами по сниженным ценам.
К примеру, «Торговый дом «На Немиге» будет с 1 по 4 августа продавать непродовольственные товары со скидкой 30%, а продовольственные — 5%.
Магазин
Число
Размер скидки
ОАО «ЦУМ Минск»
29, 31 августа
до 22% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 23, 24 августа
до 25% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары
каждую среду августа
до 50% (акция «День школьника»)
для держателей дисконтных карт каждый понедельник августа
20% (акция «В ЦУМ без очередей»)
ОАО «ГУМ»
каждый вторник августа
25% — на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)
каждый четверг августа
27% — на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)
3, 10, 17, 24, 25, 31 августа
30% — на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)
для держателей дисконтных карт каждую пятницу августа
27% — в секциях непродовольственных товаров
ТКУП «Универмаг Беларусь»
с понедельника по среду
27% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары
весь август
до 60% на школьный ассортимент
для держателей дисконтных карт с четверга по воскресенье
28% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары
КУП «Торговый дом «На Немиге»
1, 2, 3, 4 августа
30% — на непродовольственные, 5% — на продовольственные товары
каждый вторник, среду, субботу августа
27% — на непродовольственные, 5% — на продовольственные товары
для держателей дисконтных карт каждый четверг и пятницу августа
30% — на непродовольственные, 5% — на продовольственные товары
УП «Кирмаш»
каждую среду, пятницу и субботу августа
25% — на непродовольственные товары
для держателей дисконтных карт: каждый понедельник августа
28% — на непродовольственные товары
КУП «Торговый центр «Радзивилловский»
c 1 по 15 августа
до 50% — на 200 наименований товаров
30, 31 августа
20% — на непродовольственные товары, 10% — на продовольственные товары
Магазины Торгового центра «Столица»
10, 11, 24, 25 августа
скидки до 50%
ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 августа
20%
с 1 по 31 августа
20% — при единовременной покупке свыше 120 рублей
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
каждую среду августа
15%
24, 25 августа
15%
с 1 по 31 августа
до 30% — на отдельные группы товаров
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38)
каждый вторник, четверг и субботу августа
15% на отдельные группы товаров
ЗАО «Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40)
весь август
от 15 до 30% — на отдельные группы товаров
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
1, 15, 22 августа
17% — на весь ассортимент
8 и 29 августа
20% — на весь ассортимент
c 1 по 31 августа
до 30% на отдельные группы товаров
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
весь август
от 30 до 70% — на отдельные группы товаров
24, 25 августа
20%
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1)
7, 14, 21, 28 августа
22%
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)
каждую среду, четверг августа
15%
ЗАО «Лянок» (пр. Независимости, 46)
каждую среду, субботу августа
20%
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)
с 1 по 31 августа
15% — на отдельные группы товаров
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30)
каждый четверг августа
20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
13 августа
30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1)
24, 25 августа
10%
ОАО «Свiтанак» (пр. Независимости, 58−7А, пл. Независимости, 3−2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Московская, 7, пр-т Газеты «Звязда», 16, ул. Притыцкого, 29, пр. Дзержинского, 104А, пр. Жукова, 44)
24, 25 августа
20% на весь ассортимент товаров