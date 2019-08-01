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Какие магазины и ТЦ Минска будут в августе устраивать распродажи

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  • 1.08.2019, 13:47
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Можно найти товары с хорошей скидкой.

Столичные универмаги и торговые центры в августе по традиции будут устраивать дни скидок на непродовольственные и продовольственные товары. Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Tut.by посмотрел, куда идти за товарами по сниженным ценам.

К примеру, «Торговый дом «На Немиге» будет с 1 по 4 августа продавать непродовольственные товары со скидкой 30%, а продовольственные — 5%.

Магазин

Число

Размер скидки

ОАО «ЦУМ Минск»

29, 31 августа

до 22% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары

1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 23, 24 августа

до 25% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары

каждую среду августа

до 50% (акция «День школьника»)

для держателей дисконтных карт каждый понедельник августа

20% (акция «В ЦУМ без очередей»)

ОАО «ГУМ»

каждый вторник августа

25% — на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)

каждый четверг августа

27% — на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)

3, 10, 17, 24, 25, 31 августа

30% — на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)

для держателей дисконтных карт каждую пятницу августа

27% — в секциях непродовольственных товаров

ТКУП «Универмаг Беларусь»

с понедельника по среду

27% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары

весь август

до 60% на школьный ассортимент

для держателей дисконтных карт с четверга по воскресенье

28% — на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары

КУП «Торговый дом «На Немиге»

1, 2, 3, 4 августа

30% — на непродовольственные, 5% — на продовольственные товары

каждый вторник, среду, субботу августа

27% — на непродовольственные, 5% — на продовольственные товары

для держателей дисконтных карт каждый четверг и пятницу августа

30% — на непродовольственные, 5% — на продовольственные товары

УП «Кирмаш»

каждую среду, пятницу и субботу августа

25% — на непродовольственные товары

для держателей дисконтных карт: каждый понедельник августа

28% — на непродовольственные товары

КУП «Торговый центр «Радзивилловский»

c 1 по 15 августа

до 50% — на 200 наименований товаров

30, 31 августа

20% — на непродовольственные товары, 10% — на продовольственные товары

Магазины Торгового центра «Столица»

10, 11, 24, 25 августа

скидки до 50%

ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 августа

20%

с 1 по 31 августа

20% — при единовременной покупке свыше 120 рублей

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)

каждую среду августа

15%

24, 25 августа

15%

с 1 по 31 августа

до 30% — на отдельные группы товаров

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38)

каждый вторник, четверг и субботу августа

15% на отдельные группы товаров

ЗАО «Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40)

весь август

от 15 до 30% — на отдельные группы товаров

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)

1, 15, 22 августа

17% — на весь ассортимент

8 и 29 августа

20% — на весь ассортимент

c 1 по 31 августа

до 30% на отдельные группы товаров

ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)

весь август

от 30 до 70% — на отдельные группы товаров

24, 25 августа

20%

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1)

7, 14, 21, 28 августа

22%

ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)

каждую среду, четверг августа

15%

ЗАО «Лянок» (пр. Независимости, 46)

каждую среду, субботу августа

20%

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)

с 1 по 31 августа

15% — на отдельные группы товаров

ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30)

каждый четверг августа

20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)

13 августа

30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)

ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1)

24, 25 августа

10%

ОАО «Свiтанак» (пр. Независимости, 58−7А, пл. Независимости, 3−2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Московская, 7, пр-т Газеты «Звязда», 16, ул. Притыцкого, 29, пр. Дзержинского, 104А, пр. Жукова, 44)

24, 25 августа

20% на весь ассортимент товаров


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